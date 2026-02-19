Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

IPTU em dia garante sorteio de carro zero e prêmios mensais; veja

Novo programa municipal "IPTU Bom Pagador" premia contribuintes adimplentes

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

19/02/2026 - 17:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O maior incentivo imediato é voltado para quem escolher a quitação integral do tributo
O maior incentivo imediato é voltado para quem escolher a quitação integral do tributo -

Manter os tributos municipais quitados dentro do prazo acaba de se tornar muito mais atrativo. Um projeto de lei enviado ao Legislativo nesta quinta-feira, 19, cria um programa inédito de premiação para quem prioriza a regularidade fiscal.

A proposta, que integra o programa "IPTU Bom Pagador" em Apucarana (PR), visa transformar o ato de pagar o imposto em uma oportunidade real de renovar a garagem, oferecendo desde veículos hatch zero quilômetro até sorteios mensais de prêmios em dinheiro para aqueles que não atrasarem as parcelas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O maior incentivo imediato é voltado para quem escolher a quitação integral do tributo. O contribuinte que pagar o valor total à vista até o dia 10 de março garantirá um desconto de 5% e passará a concorrer diretamente ao carro zero.

Vale destacar que o benefício será estendido inclusive a quem já realizou o pagamento antecipado, que entrará automaticamente no sorteio assim que a lei for sancionada.

Vantagens para quem opta pelo parcelamento

Manter o IPTU em dia também trará benefícios para quem prefere dividir o pagamento. O programa estabelece que os contribuintes que escolherem o parcelamento e honrarem os vencimentos mensais participarão de sorteios regulares ao longo de todo o ano.

Leia Também:

Greve na Argentina cancela voos em Salvador nesta quinta-feira
Lula cobra regulação da IA em reunião com CEO do Google na Índia
Acabou o carnaval, e agora? Saiba qual o próximo feriado de 2026

Como incentivo final, quem quitar todas as prestações rigorosamente no prazo até dezembro concorrerá a uma moto zero quilômetro no sorteio de encerramento do ciclo.

Cidadania fiscal e transparência

A iniciativa busca fortalecer a arrecadação municipal e reduzir a inadimplência sem a necessidade de criar novos impostos. Segundo a Secretaria da Fazenda, o projeto é um instrumento moderno para garantir maior previsibilidade de receitas, que serão revertidas em melhorias para a própria cidade.

Para assegurar a lisura de todo o processo, a prefeitura instituirá uma Comissão de Administração específica para organizar os sorteios e notificar os contemplados. O secretário da Fazenda reforçou que a transparência é prioridade: agentes políticos, como o prefeito, vereadores e secretários, estão legalmente impedidos de participar das premiações.

Quem pode participar dos sorteios?

Para estar apto a ganhar, o contribuinte deve cumprir critérios rigorosos de regularidade:

  • O imóvel não pode possuir débitos de exercícios anteriores;
  • O cadastro imobiliário deve estar devidamente atualizado;
  • O pagamento deve ser comprovado dentro das datas de vencimento estabelecidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia impostos IPTU utilidade pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O maior incentivo imediato é voltado para quem escolher a quitação integral do tributo
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

O maior incentivo imediato é voltado para quem escolher a quitação integral do tributo
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

O maior incentivo imediato é voltado para quem escolher a quitação integral do tributo
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

O maior incentivo imediato é voltado para quem escolher a quitação integral do tributo
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x