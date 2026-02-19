Menu
HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Pix ganha nova função e anima quem investe dinheiro

Tesouro Reserva estreia em março de 2026 com resgates 24h via Pix e sem deságio ao investidor

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

19/02/2026 - 14:36 h

Tesouro Reserva estreia em março de 2026
Uma novidade anunciada pelo Tesouro Direto promete mexer com a rotina de quem investe. A partir de março de 2026, entra em cena o Tesouro Reserva, um novo título público que permitirá resgates 24 horas por dia, todos os dias da semana e sem aplicação de deságio.

A proposta é ampliar o acesso e dar mais agilidade às operações financeiras, com integração ao sistema Pix.

Resgate a qualquer hora, sem marcação a mercado

O Tesouro Reserva será gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional e terá uma característica que chama atenção: não haverá marcação a mercado.

Na prática, isso significa que o investidor poderá resgatar o valor aplicado e receber 100% do montante investido, acrescido dos juros da taxa Selic, sem sofrer oscilações típicas de outros títulos.

O papel será indexado à Selic, oferecendo rendimento previsível e alinhado à taxa básica de juros da economia.

Investimento acessível desde R$ 1

Outra mudança relevante é o valor de entrada. O título terá preço unitário de R$ 10, mas será possível começar a investir com apenas R$ 1.

A estratégia amplia o acesso ao produto e permite que pequenos investidores também utilizem o Tesouro Reserva como alternativa para formação de reserva financeira.

Plataforma 24/7 com integração ao Pix

A nova estrutura do Tesouro Direto funcionará de forma contínua, sete dias por semana. Com a integração ao Pix, compras e resgates devem ocorrer em tempo real, reduzindo a espera comum em outras modalidades.

A proposta torna o Tesouro Reserva especialmente atrativo para aplicações de curto prazo e para quem busca liquidez imediata.

Apesar do anúncio, ainda não houve confirmação sobre a integração completa do Pix para todos os resgates em tempo real. A recomendação é acompanhar os comunicados oficiais para detalhes operacionais.

