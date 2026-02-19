ECONOMIA
Pix ganha nova função e anima quem investe dinheiro
Tesouro Reserva estreia em março de 2026 com resgates 24h via Pix e sem deságio ao investidor
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
Uma novidade anunciada pelo Tesouro Direto promete mexer com a rotina de quem investe. A partir de março de 2026, entra em cena o Tesouro Reserva, um novo título público que permitirá resgates 24 horas por dia, todos os dias da semana e sem aplicação de deságio.
A proposta é ampliar o acesso e dar mais agilidade às operações financeiras, com integração ao sistema Pix.
Resgate a qualquer hora, sem marcação a mercado
O Tesouro Reserva será gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional e terá uma característica que chama atenção: não haverá marcação a mercado.
Na prática, isso significa que o investidor poderá resgatar o valor aplicado e receber 100% do montante investido, acrescido dos juros da taxa Selic, sem sofrer oscilações típicas de outros títulos.
O papel será indexado à Selic, oferecendo rendimento previsível e alinhado à taxa básica de juros da economia.
Leia Também:
Investimento acessível desde R$ 1
Outra mudança relevante é o valor de entrada. O título terá preço unitário de R$ 10, mas será possível começar a investir com apenas R$ 1.
A estratégia amplia o acesso ao produto e permite que pequenos investidores também utilizem o Tesouro Reserva como alternativa para formação de reserva financeira.
Plataforma 24/7 com integração ao Pix
A nova estrutura do Tesouro Direto funcionará de forma contínua, sete dias por semana. Com a integração ao Pix, compras e resgates devem ocorrer em tempo real, reduzindo a espera comum em outras modalidades.
A proposta torna o Tesouro Reserva especialmente atrativo para aplicações de curto prazo e para quem busca liquidez imediata.
Apesar do anúncio, ainda não houve confirmação sobre a integração completa do Pix para todos os resgates em tempo real. A recomendação é acompanhar os comunicados oficiais para detalhes operacionais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes