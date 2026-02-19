Menu
HOME > ECONOMIA
ESTRATÉGIA

Natura mira expansão na América e se defaz da Avon por R$ 166 milhões

A operação russa era o último ativo da Avon Internacional ainda controlado pela multinacional

Carla Melo

Por Carla Melo

19/02/2026 - 11:58 h

A venda consolida o foco no crescimento das operações da América Latina
A Natura, empresa brasileira de produtos cosméticos, anunciou nesta quinta-feira, 19, que vendeu suas operações da Avon na Rússia por €26,9 milhões (o equivalente a R$ 166 milhões, no Brasil.

De acordo com o fato relevante a acionistas, a multinacional informou que a Avon Netherlands Holdings II B.V, subsidiária informal integral no país, foi vendida para o Grupo Arnest, fabricante russa de perfumes, cosméticos e produtos domésticos.

Ainda segundo a nota, os recursos da transação foram recebidos pela Natura em 17 de fevereiro deste ano.

A operação russa era o último ativo da Avon Internacional ainda controlado pela Natura. A sua venda marca a conclusão da estratégia de simplificação corporativa e consolida o foco no crescimento das operações da América Latina, onde a multinacional lidera no setor.

Leia Também:

Carnaval de Salvador recebeu mais de 12 milhões de foliões nas ruas
Shein entra na mira da justiça por itens ilegais e 'design viciante'
Quem é Augusto Lima: o ex-vendedor de abadás alvo do Banco Central

Ainda em nota, a empresa informou que nos últimos anos a companhia vendeu ativos globais e concluiu a integração com a Avon na América Latina. A marca Avon no continente segue sob gestão da Natura e será relançada no primeiro semestre de 2026.

“Com a venda da Avon Internacional concluída, a Natura entra definitivamente em um novo capítulo. Iniciamos em 2026 um novo ciclo de crescimento, inovação e diferenciação, com uma companhia mais simples, ágil e bem posicionada para impulsionar geração de valor aos nossos clientes, acionistas e para a sociedade como um todo”, disse em nota João Paulo Ferreira, CEO da multinacional.

Tags:

Avon economia Natura Operações venda de ativos

x