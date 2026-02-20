Faturou na Mega? Saiba onde e quando retirar a sua bolada

Na noite passada, entretanto, ninguém venceu o prêmio principal, que acumulou para R$ 105 milhões - Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Um dos prêmios mais almejados da loteria, a Mega-Sena foi dividida por ao menos cinco apostas baianas na quinta-feira, 19, durante sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal. Cada uma levou para a casa o valor de R$ 27.143,02.

A Mega-Sena é a loteria que pode pagar o prêmio principal caso o apostador acerte as seis dezenas, mas também pode premiar os quatro ou cinco números sorteados. Na noite passada, entretanto, ninguém venceu o prêmio principal, que acumulou para R$ 105 milhões.

Do total de vencedores baianos, dois foram realizados em Salvador, nos bairros Amaralina e Boca do Rio, e os outros em Cafarnaum, Eunápolis e Vitória da Conquista. Todos acertaram as cinco dezenas do prêmio.

Se você foi uma das apostas vencedoras ou ainda tem o sonho de levar uma bolada nos jogos da Loteria, e está com dúvidas sobre onde e quando retirar o seu prêmio, o Portal A TARDE separou um passo a passo de como receber o dinheiro.

Onde retirar

Prêmio menor que R$ 2.428,80: Caso tenha levado uma bolada menor que R$ 2.428,80, você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Prêmio maior que R$ 2.428,80: Caso o prêmio total seja superior a esse valor, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da instituição financeira. É preciso apresentar os seguintes documentos para a retirada do valor:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado.

Prêmio igual ou acima de R$ 10.000,00: Devem ser pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação na Agência da Caixa.

Pagamentos de apostas feitas no Portal ou no App

Prêmio de R$ 1.700,16 ou R$ 2.428,80: prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa poderão ser recebidos de três formas:

Agência da Caixa

Unidade lotérica

Transferência ao Mercado Pago

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias Caixa, com prazo de validade de 24 horas.

Pagamentos por QR Code, Agência Caixa ou Loteria e Mercado Pago

QR Code

O vencedor também pode receber o prêmio gerando um código QR Code para cada aposta premiada. Para isso, ele precisa:

Acessar o Portal Loterias Caixa por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.).

Efetuar login, entrando no menu “Minha Conta” localizado à direita e clicar em “Apostas”;

Clicar em “Conferir aposta” para conferir se uma aposta é premiada e como resgatá-la

Selecionar a opção Unidade Lotérica e selecionar a opção de resgate por meio de impressão do comprovante e código de resgate

O QR Code tem validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica.

Agência Caixa

Caso opte por receber em uma agência da Caixa, o titular indicado no comprovante de aposta deve acessar a aposta premiada no Portal Loterias, selecionar a agência como local de pagamento, imprimir o comprovante de aposta e comparecer ao local com carteira de identidade.

Para os casos de recebimento por procuração deve ser apresentada procuração pública específica para o recebimento do prêmio de loteria indicado no bilhete e documentos pessoais do procurador.

Mercado pago

Se a opção for receber por meio do Mercado Pago, válida para prêmio líquido de até R$ 1.700,16 (bruto de R$ 2.428,80), o titular deve acessar a aposta premiada no Portal Loterias e selecionar a opção Mercado Pago.

O resgate de prêmios no Mercado Pago somente ocorre em crédito na sua conta nesse meio de pagamento. Eventual solicitação de serviço de transferência de valor da conta do Mercado Pago para conta bancária está submetida às regras daquele provedor (sujeito a tarifas).

Como concorrer a Mega?

A pessoa apostadora deve escolher os seis números de 6 a 20 números no volante. O jogo dá duas opções para facilitar as apostas

Surpresinha: O próprio sistema escolhe os números

Teimosinha: o apostador concorre a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Bolão

Além disso, para aumentar as chances de vencer a Mega-Sena, a Loteria Caixa dá a opção de bolão, que é uma forma de apostar em grupo. Os apostadores preenchem o campo próprio no volante ou solicitam ao atendente da lotérica.

Como funciona

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 7,00.

O grupo pode formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Se pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

As cotas de bolões organizados pelas lotéricas tem tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online Caixa com a mesma tarifa de serviço adicional.

Horário de venda: as vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.