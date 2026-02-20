Menu
SORTE

Apostas de Amaralina e Boca do Rio faturam bolada na Mega-Sena

No total, quatro cidades baianas foram contempladas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

20/02/2026 - 7:57 h

Cinco apostas baianas acertaram cinco números e conquistaram uma bolada no sorteio da Mega-Sena nº 2974, realizado nesta quinta-feira, 19. Dessas, duas foram realizadas em Salvador, nos bairros Amaralina e Boca do Rio.

As outras cidades contempladas foram Cafarnaum, Eunápolis e Vitória da Conquista e cada uma delas faturou R$ 27.143,02.

As dezenas sorteadas foram 03-10-12-19-37-40, mas ninguém acertou os seis números, portanto, o prêmio principal que era de R$ 71 milhões, acumulou.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado, 21, com prêmio estimado em R$ 105 milhões.

Os interessados podem jogar no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, até 20h. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.

