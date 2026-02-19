Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RESGATE DRAMÁTICO

Pai e filho são resgatados após caírem em poço na Bahia

Homem entrou no poço de 10 metros para resgatar filho, mas não conseguiu sair

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

19/02/2026 - 23:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Poço estava com água
Poço estava com água -

Equipes do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM) em Feira de Santana, resgataram um homem e uma criança que caíram em um poço de aproximadamente de 10 metros de profundidade, em uma fazenda localizada na zona rural de São Gonçalo do Campos, na tarde desta quarta-feira, 18.

Os agentes foram acionados pela Central Integrada de Comunicações (Cicom), por volta das 16h30, para atender a ocorrência. Ao entrar em contato com o órgão, o solicitante informou que a criança havia caído no poço, que ainda continha água e era de difícil visualização e acesso.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diante da situação, o pai entrou no poço para tentar salvar o filho, mas encontrou dificuldades para sair com a criança. Eles foram resgatados por um militar que desceu utilizando técnicas de salvamento vertical.

Criança foi a primeira a ser resgatada
Criança foi a primeira a ser resgatada | Foto: Divulgação

A criança foi a primeira a ser resgatada. Ela foi imobilizada e içada com segurança por meio do sistema de cordas. Logo em seguida, o pai também foi retirado de dentro do poço através do uso do sistema de vantagem mecânica, que facilita a elevação de vítimas em profundidade.

Depois do resgate, pai e filho foram atendidos por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não informação sobre o estado de saúde deles. As informações são do Acorda Cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bombeiros criança feira de santana ocorrência pai poço resgate Salvamento São Gonçalo do Campos zona rural

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Poço estava com água
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Poço estava com água
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Poço estava com água
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Poço estava com água
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

x