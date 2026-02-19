Pai e filho são resgatados após caírem em poço na Bahia

Poço estava com água - Foto: Divulgação

Equipes do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM) em Feira de Santana, resgataram um homem e uma criança que caíram em um poço de aproximadamente de 10 metros de profundidade, em uma fazenda localizada na zona rural de São Gonçalo do Campos, na tarde desta quarta-feira, 18.

Os agentes foram acionados pela Central Integrada de Comunicações (Cicom), por volta das 16h30, para atender a ocorrência. Ao entrar em contato com o órgão, o solicitante informou que a criança havia caído no poço, que ainda continha água e era de difícil visualização e acesso.

Diante da situação, o pai entrou no poço para tentar salvar o filho, mas encontrou dificuldades para sair com a criança. Eles foram resgatados por um militar que desceu utilizando técnicas de salvamento vertical.

A criança foi a primeira a ser resgatada. Ela foi imobilizada e içada com segurança por meio do sistema de cordas. Logo em seguida, o pai também foi retirado de dentro do poço através do uso do sistema de vantagem mecânica, que facilita a elevação de vítimas em profundidade.

Depois do resgate, pai e filho foram atendidos por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não informação sobre o estado de saúde deles. As informações são do Acorda Cidade.