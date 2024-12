Homem fica preso em poço; vizinhos achavam que gritos eram de fantasma

Caso surpreendeu web - Foto: Reprodução

A cidade tailandesa de Mae Sot, próxima à fronteira com Mianmar, foi surpreendida com uma história curiosa. Um jovem chinês, Liu Chuanyi, de 22 anos, ficou preso em um poço de cerca de 12 metros de profundidade por três dias, sem conseguir ajuda porque os moradores locais acreditavam que os sons vindos do local eram de um fantasma.

De acordo com o jornal South China Morning Post, a polícia foi acionada após diversas reclamações de moradores, que relatavam ouvir ruídos assustadores vindos do poço. Ao chegar ao local, os agentes chamaram pelo suposto "fantasma". Foi então que Chuanyi, ao ouvir as vozes, gritou por socorro novamente, levando os policiais a localizarem-no no fundo do poço.

O resgate, que durou cerca de uma hora e meia, revelou que o jovem estava enfraquecido, com uma fratura em um dos punhos e um ferimento na cabeça causado pela queda. A polícia ainda não determinou como ele caiu no poço, mas acredita-se que o incidente tenha sido acidental.

Outro ponto que chamou atenção das autoridades é que Liu Chuanyi é chinês, e sua presença na Tailândia ainda está sendo investigada pelo Departamento de Imigração. Enquanto isso, ele permanece internado em recuperação no hospital.