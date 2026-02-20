Menu
BAHIA

Novo RG: SAC realiza atendimento exclusivo para idosos na Bahia

Serviço gratuito faz parte da 4ª edição do Projeto Cidadão 60+

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/02/2026 - 12:01 h

A ação faz parte da 4ª edição do Projeto Cidadão 60+
A ação faz parte da 4ª edição do Projeto Cidadão 60+

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) vai realizar, no sábado, 21, um atendimento exclusivo para idosos a partir de 60 anos para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A ação faz parte da 4ª edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece a CIN apenas para o público idoso em postos da rede SAC na capital e Região Metropolitana (RMS), interior do Estado e no SAC Móvel.

Como será feito o atendimento

O atendimento será no período da manhã e precisa ser agendado previamente. A marcação deve ser feita através do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Na capital e RMS todos os postos participam da ação. No interior são 21 unidades e ainda mais 39 Pontos SAC. O SAC Móvel estará em Pojuca e Irajuba.

No total, a quarta edição do Projeto Cidadão 60+ vai contemplar 62 municípios baianos, incluindo Salvador, com capacidade para realizar mais de 4,4 mil atendimentos.

Juceb registra 8 mil processos em 9 dias e nega paralisação
Prefeitura de Salvador demite três servidores envolvidos na invasão da Câmara
Confirmação da matrícula da rede municipal em Salvador começa nesta sexta

Nova Carteira de Identidade (CIN)

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia.

A CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

