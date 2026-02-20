Confirmação da matrícula da rede municipal em Salvador começa nesta sexta

Siga o A TARDE no Google

O processo segue até 5 de março - Foto: Valter Pontes/Secom PMS

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) realizou nesta quinta-feira, 19, a distribuição eletrônica das vagas da rede municipal de Salvador. A confirmação das matrículas começa na sexta-feira, 20, e deve ser feita presencialmente na escola para a qual o estudante foi designado, das 8h às 17h.

O processo segue até 5 de março, conforme cronograma divulgado pela Smed. A lista de contemplados está disponível no site da secretaria.

Para confirmar a matrícula, os responsáveis devem apresentar: certidão de nascimento ou RG, CPF (se houver), comprovante de residência atualizado, cartão de vacinação, Cartão SUS, duas fotos 3x4 e, em caso de criança com deficiência, laudo médico ou declaração com especificação do quadro clínico ou psicopedagógico.

Em situações de medida protetiva, é necessária cópia do documento expedido pela delegacia ou pela Justiça. Já para crianças em acolhimento familiar, o comprovante deve ser emitido pela instituição responsável ou pelo Judiciário.

Cronograma de confirmação

Educação Infantil

20/02 a 05/03 – Confirmação de matrícula dos alunos contemplados

Ensino Fundamental

20/02 a 23/02 – Público-alvo da Educação Especial (1º ao 9º ano)

24/02 e 25/02 – Alunos novos do 1º e 2º ano

26/02 e 27/02 – Alunos novos do 3º, 4º e 5º ano

02/03 e 03/03 – Alunos novos do 6º e 7º ano

04/03 e 05/03 – Alunos novos do 8º e 9º ano

Educação de Jovens e Adultos (EJA)