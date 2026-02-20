EDUCAÇÃO
Confirmação da matrícula da rede municipal em Salvador começa nesta sexta
Cronograma foi divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (Smed)
Por Victoria Isabel
A Secretaria Municipal de Educação (Smed) realizou nesta quinta-feira, 19, a distribuição eletrônica das vagas da rede municipal de Salvador. A confirmação das matrículas começa na sexta-feira, 20, e deve ser feita presencialmente na escola para a qual o estudante foi designado, das 8h às 17h.
O processo segue até 5 de março, conforme cronograma divulgado pela Smed. A lista de contemplados está disponível no site da secretaria.
Para confirmar a matrícula, os responsáveis devem apresentar: certidão de nascimento ou RG, CPF (se houver), comprovante de residência atualizado, cartão de vacinação, Cartão SUS, duas fotos 3x4 e, em caso de criança com deficiência, laudo médico ou declaração com especificação do quadro clínico ou psicopedagógico.
Em situações de medida protetiva, é necessária cópia do documento expedido pela delegacia ou pela Justiça. Já para crianças em acolhimento familiar, o comprovante deve ser emitido pela instituição responsável ou pelo Judiciário.
Cronograma de confirmação
Educação Infantil
- 20/02 a 05/03 – Confirmação de matrícula dos alunos contemplados
Ensino Fundamental
- 20/02 a 23/02 – Público-alvo da Educação Especial (1º ao 9º ano)
- 24/02 e 25/02 – Alunos novos do 1º e 2º ano
- 26/02 e 27/02 – Alunos novos do 3º, 4º e 5º ano
- 02/03 e 03/03 – Alunos novos do 6º e 7º ano
- 04/03 e 05/03 – Alunos novos do 8º e 9º ano
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
- 20/02 a 05/03 – Confirmação de matrícula da EJA I (TAP I, II e III) e EJA II (TAP IV e V)
