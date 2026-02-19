RECOMEÇOS
Aos 65 anos, mulher volta a estudar e é aprovada pelo Sisu na Bahia
Impedida pelo marido na juventude, Josélia volta à sala de aula e conquista vaga em universidade federal
Siga o A TARDE no Google
Impedida de estudar pelo marido na juventude, Josélia Santos da Silva, de 65 anos, voltou à sala de aula quatro décadas depois. Agora, ela é a mais nova universitária da Bahia, aprovada no curso de Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
A conquista veio logo após concluir o Ensino Médio no Colégio Estadual Luiz José de Oliveira, localizado no bairro da Fazenda Grande I, em Salvador.
Leia Também:
Moradora da Fazenda Grande 4, Josélia precisou abandonar a escola ainda na 7ª série do Ensino Fundamental. Foram 43 anos longe da sala de aula - até que, incentivada pela filha e pelos netos, decidiu reescrever a própria história.
Em 2022, ela se matriculou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Agora, o próximo desafio é enfrentar os três anos da graduação. "Quando minha filha viu minha aprovação, foi uma alegria imensa", comemorou Josélia.
Apoio da família
O apoio da família foi fundamental na formação educacional da costureira. Ao observar a dedicação da mãe nos estudos, a filha Jovelina Santos da Silva Uzêda decidiu ajudá-la a se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
“Minha mãe sempre gostou de estudar e não queria parar. Quando ela soube das oportunidades do Sisu, me pediu para fazer a inscrição e eu acompanhei todo o processo”, relatou.
A neta Emília Santos da Conceição Silva, estudante do 8º ano do Ensino Fundamental, declarou a admiração que sente pela avó. “Eu fiquei muito feliz com a aprovação. Ela é a minha grande inspiração para seguir meus estudos e alcançar a faculdade daqui a alguns anos”.
"O segredo é não parar de estudar”
Após três anos de dedicação na escola, Josélia fez questão de reconhecer o apoio dos professores do Colégio Estadual Luiz José de Oliveira na preparação para o Enem.
O vice-diretor da unidade, Jairo Oliveira Ramos, destacou o comprometimento da estudante. “Ela sempre teve uma presença sólida e um olhar voltado para o futuro. Isso ficava claro na forma como se relacionava com professores e colegas, sendo sempre pontual e muito participativa nas aulas”, afirmou.
Prestes a iniciar a rotina acadêmica na UFRB, Josélia deixa um recado para quem pensa em desistir dos estudos. "O segredo é não parar de estudar, ler sempre e não parar no tempo. Depois de 43 anos fora da escola, abracei a oportunidade que tive e alcancei meu objetivo".
Educação de Jovens e Adultos na Bahia
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino destinada aos jovens a partir de 15 anos (Ensino Fundamental I e II) e adultos a partir de 18 anos (Ensino Médio). Segundo a Secretaria da Educação da Bahia, mais de 77 mil alunos estão matriculados na rede estadual.
Os interessados devem comparecer a uma unidade escolar munidos do RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes