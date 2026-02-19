Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECOMEÇOS

Aos 65 anos, mulher volta a estudar e é aprovada pelo Sisu na Bahia

Impedida pelo marido na juventude, Josélia volta à sala de aula e conquista vaga em universidade federal

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

19/02/2026 - 10:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Josélia na formatura da EJA
Josélia na formatura da EJA -

Impedida de estudar pelo marido na juventude, Josélia Santos da Silva, de 65 anos, voltou à sala de aula quatro décadas depois. Agora, ela é a mais nova universitária da Bahia, aprovada no curso de Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

A conquista veio logo após concluir o Ensino Médio no Colégio Estadual Luiz José de Oliveira, localizado no bairro da Fazenda Grande I, em Salvador.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia tem a menor evasão escolar do Brasil, afirma Rowenna Brito
Escolas públicas terão nova disciplina obrigatória a partir de 2026
Redação pode garantir CNH gratuita para estudantes da Bahia

Moradora da Fazenda Grande 4, Josélia precisou abandonar a escola ainda na 7ª série do Ensino Fundamental. Foram 43 anos longe da sala de aula - até que, incentivada pela filha e pelos netos, decidiu reescrever a própria história.

Em 2022, ela se matriculou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Agora, o próximo desafio é enfrentar os três anos da graduação. "Quando minha filha viu minha aprovação, foi uma alegria imensa", comemorou Josélia.

Apoio da família

Josélia e família
Josélia e família | Foto: Edilson Araújo/SEC Bahia

O apoio da família foi fundamental na formação educacional da costureira. Ao observar a dedicação da mãe nos estudos, a filha Jovelina Santos da Silva Uzêda decidiu ajudá-la a se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Minha mãe sempre gostou de estudar e não queria parar. Quando ela soube das oportunidades do Sisu, me pediu para fazer a inscrição e eu acompanhei todo o processo”, relatou.

A neta Emília Santos da Conceição Silva, estudante do 8º ano do Ensino Fundamental, declarou a admiração que sente pela avó. “Eu fiquei muito feliz com a aprovação. Ela é a minha grande inspiração para seguir meus estudos e alcançar a faculdade daqui a alguns anos”.

"O segredo é não parar de estudar”

Josélia Santos da Silva
Josélia Santos da Silva | Foto: Edilson Araújo/SEC Bahia

Após três anos de dedicação na escola, Josélia fez questão de reconhecer o apoio dos professores do Colégio Estadual Luiz José de Oliveira na preparação para o Enem.

O vice-diretor da unidade, Jairo Oliveira Ramos, destacou o comprometimento da estudante. “Ela sempre teve uma presença sólida e um olhar voltado para o futuro. Isso ficava claro na forma como se relacionava com professores e colegas, sendo sempre pontual e muito participativa nas aulas”, afirmou.

Prestes a iniciar a rotina acadêmica na UFRB, Josélia deixa um recado para quem pensa em desistir dos estudos. "O segredo é não parar de estudar, ler sempre e não parar no tempo. Depois de 43 anos fora da escola, abracei a oportunidade que tive e alcancei meu objetivo".

Educação de Jovens e Adultos na Bahia

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino destinada aos jovens a partir de 15 anos (Ensino Fundamental I e II) e adultos a partir de 18 anos (Ensino Médio). Segundo a Secretaria da Educação da Bahia, mais de 77 mil alunos estão matriculados na rede estadual.

Os interessados devem comparecer a uma unidade escolar munidos do RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação EJA Bahia Rowenna Brito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Josélia na formatura da EJA
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Josélia na formatura da EJA
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Josélia na formatura da EJA
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Josélia na formatura da EJA
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x