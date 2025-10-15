MEC inicia emissão da Carteira Nacional Docente em todo o país

Professor com a CNDB - Foto: Bruna Araújo/MEC

O sistema de solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) - documento oficial com validade em todo o território nacional - será aberto nesta quinta-feira, 16. O anúncio foi feito pelo Governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação (MEC), nesta quarta-feira, 15, Dia do Professor.

A solicitação poderá ser feita na página Mais Professores, com acesso via conta gov.br. Para obter o documento, o docente deve ter CPF regular junto à Receita Federal e estar em exercício da atividade docente em instituição pública ou privada. A CNDB tem validade de dez anos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de identificar o profissional, a carteira oferecerá benefícios exclusivos:

Descontos em atividades culturais, como cinema, teatro e shows;

Redução de 15% nas tarifas de hóteis, fruto da parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hóteis (ABIH Nacional);

Benefícios do #TôComProf, que reúne lojas físicas, e-commerce e serviços de várias categorias.

O cartão também será vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, sem cobrança de anuidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, participaram da cerimônia que marcou o início da emissão da CNDB, realizada nesta quarta, 15, no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de cerca de três mil professores das redes municipais, estaduais e federais.

A iniciativa integra o programa Mais Professores, criado em janeiro de 2025 pelo MEC, com o objetivo de valorizar o magistério, promover a formação continuada e estimular a carreira docente em todo o país.

Parcerias e benefícios

O MEC está mobilizando empresas de todo o Brasil para oferecer descontos, benefícios e vantagens especiais aos 2,7 milhões de professores brasileiros que poderão emitir a CNDB. Os estabelecimentos participantes exibirão o Selo #TôComProf, identificando locais que oferecem condições diferenciadas para os docentes.

Para fazer parte do programa #TôComProf, as empresas precisam ter abrangência nacional ou regional, estar regulares junto à administração pública e oferecer desconto mínimo de 10% em produtos ou serviços, como alimentação, cultura, lazer, moradia, saúde e transporte durante um período de até 12 meses.

O edital de chamamento público para empresas interessadas segue aberto até 30 de novembro, e os resultados serão divulgados em ciclos. A relação atualizada das empresas parceiras é listada na página do Mais Professores.