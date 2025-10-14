Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Maior evento de ciência e tecnologia começa na segunda-feira

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia leva oficinas, exposições e debates a várias cidades baianas

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 15:30 h
BTX25, evento de startup promovido pelo SEBRAE e Secti
BTX25, evento de startup promovido pelo SEBRAE e Secti

Começa na próxima segunda-feira, 20, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), o maior evento de popularização da ciência do Brasil. Com o tema “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”, a edição 2025 na Bahia será coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e contará com uma ampla programação em diversos municípios, como Salvador, Camaçari, Itaparica e Juazeiro.

A abertura da programação será em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, com atividades na Cidade do Saber. O público poderá participar de oficinas de Cultura Maker, Casas Inteligentes e Energias Renováveis, além de conferir uma mostra de robótica subaquática.

Em Salvador, as ações vão ocorrer no Farol da Barra, no dia 22, das 8h às 20h, com uma exposição sobre a História da Navegação no Museu Náutico e mostra de projetos científicos em diferentes espaços. À noite, haverá mesa institucional com autoridades, o lançamento da 4ª edição da Revista Bahia Faz Ciência e a posse do Comitê Intersetorial PopCiência Jovem.

A SNCT contará ainda em vários Territórios de Identidade da Bahia, em parceria com secretarias, institutos e universidades. Todas as informações e atualizações sobre a SNCT 2025 na Bahia estarão disponíveis no site secti.ba.gov.br.

