São Francisco do Conde amplia alimentação escolar com agricultura familiar
Mais de seis mil estudantes da rede municipal serão beneficiados
Por Redação
Mais de seis mil estudantes da rede municipal de ensino de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, passaram a receber alimentos da agricultura familiar na alimentação escolar. A ampliação do desjejum para todas as unidades escolares foi anunciada pela secretária municipal da Educação, Vanessa Dantas.
“Promessa feita, promessa cumprida! O projeto de lei do vereador Muriel levou o desjejum para uma parte da rede municipal. E agora, o prefeito Antônio Calmon abraçou o projeto e ampliamos o desjejum com a Agricultura Familiar, beneficiando todas as escolas da rede municipal, inclusive as turmas da EJA. Mais que cumprir promessas, estamos alimentando nossos alunos, fortalecendo os agricultores locais e construindo um futuro mais saudável e sustentável”, afirmou Vanessa.
Atualmente, 29 agricultores locais e a Cooperativa de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável (Cooagropasse) realizam as entregas semanais dos gêneros alimentícios a todas as escolas do município.
De acordo com a secretária, a ação reforça o compromisso da gestão com a qualidade da alimentação escolar e com o desenvolvimento da economia local.
“Essa iniciativa fortalece o compromisso do município com a alimentação escolar de qualidade, gerando, assim, impactos positivos para toda a comunidade, pois os agricultores familiares passam a ter uma fonte segura de renda, os estudantes recebem alimentos de melhor qualidade e as escolas se tornam espaços de educação alimentar e valorização da cultura local”, destacou.
Entre os produtos fornecidos estão frutas, verduras, legumes, raízes, tubérculos e outros alimentos típicos da região, selecionados para compor cardápios equilibrados e variados, respeitando a sazonalidade e priorizando a sustentabilidade.
