São Francisco do Conde amplia alimentação escolar com agricultura familiar

Estudantes da rede municipal de São Francisco do Conde - Foto: Priscila/Midiavip

Mais de seis mil estudantes da rede municipal de ensino de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, passaram a receber alimentos da agricultura familiar na alimentação escolar. A ampliação do desjejum para todas as unidades escolares foi anunciada pela secretária municipal da Educação, Vanessa Dantas.

“Promessa feita, promessa cumprida! O projeto de lei do vereador Muriel levou o desjejum para uma parte da rede municipal. E agora, o prefeito Antônio Calmon abraçou o projeto e ampliamos o desjejum com a Agricultura Familiar, beneficiando todas as escolas da rede municipal, inclusive as turmas da EJA. Mais que cumprir promessas, estamos alimentando nossos alunos, fortalecendo os agricultores locais e construindo um futuro mais saudável e sustentável”, afirmou Vanessa.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alimentação da agricultura familiar | Foto: Priscila/Midiavip

Atualmente, 29 agricultores locais e a Cooperativa de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável (Cooagropasse) realizam as entregas semanais dos gêneros alimentícios a todas as escolas do município.

De acordo com a secretária, a ação reforça o compromisso da gestão com a qualidade da alimentação escolar e com o desenvolvimento da economia local.

“Essa iniciativa fortalece o compromisso do município com a alimentação escolar de qualidade, gerando, assim, impactos positivos para toda a comunidade, pois os agricultores familiares passam a ter uma fonte segura de renda, os estudantes recebem alimentos de melhor qualidade e as escolas se tornam espaços de educação alimentar e valorização da cultura local”, destacou.

Entre os produtos fornecidos estão frutas, verduras, legumes, raízes, tubérculos e outros alimentos típicos da região, selecionados para compor cardápios equilibrados e variados, respeitando a sazonalidade e priorizando a sustentabilidade.