Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Carteira Nacional Docente começa a ser emitida nesta quarta

Novo documento garante benefícios e descontos para professores da rede pública e privada em todo o país

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

14/10/2025 - 10:20 h
Carteira Nacional Docente começa a ser emitida nesta quarta
Carteira Nacional Docente começa a ser emitida nesta quarta -

A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) começará a ser emitida a partir desta quarta-feira, 15 - Dia do Professor, durante um evento em celebração à data, no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, no Rio de Janeiro. A cerimônia contará com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Leia Também:

Alimentação escolar impacta na redução da fome na Bahia
Inscrições do Concurso Jovem Jornalista são prorrogadas
MEC elogia parceria com o Governo da Bahia na expansão do IFBA

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a CNDB dará aos professores descontos em atividades culturais, como cinema, teatro e shows. Além disso, o documento garantirá redução de 15% nas tarifas de hóteis, fruto da parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hóteis (ABIH Nacional). O cartão também virá vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, sem cobrança de anuidade.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com validade em todo território nacional, o documento é destinado a professores da educação básica e superior, tanto das redes públicas quanto privadas.

Cadastro e emissão

Para solicitar a carteira, o professor deve preencher o cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil, utilizando a conta Gov.br com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrada. No formulário, será necessário informar o tipo de vínculo docente, o município e a unidade da federação onde atua.

O prazo de emissão dependerá da disponibilidade dessas informações. A expectativa do MEC é que mais de 2 milhões de professores tenham acesso ao novo documento.

Informações do documento

A CNDB apresentará os seguintes dados:

  • Nome completo;
  • CPF;
  • Filiação e endereço de residência;
  • Data de nascimento;
  • Dados profissionais, como a instituição de ensino à qual o docente está vinculado;
  • Foto 3x4 do titular.

O documento será emitido pelo MEC e poderá ser solicitado em formato digital e físico.

Segundo a lei, estados, municípios e o Distrito Federal fornecerão à União as informações e os dados necessários para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação.

A CNDB faz parte do eixo de valorização do Programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa que reúne ações integradas para promover a valorização e a qualificação do magistério da educação básica e o incentivo à docência no Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Camilo Santana Carteira Nacional Docente do Brasil Dia do Professor Luiz Inácio Lula da Silva ministério da educação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carteira Nacional Docente começa a ser emitida nesta quarta
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Carteira Nacional Docente começa a ser emitida nesta quarta
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Carteira Nacional Docente começa a ser emitida nesta quarta
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Carteira Nacional Docente começa a ser emitida nesta quarta
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x