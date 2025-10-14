EDUCAÇÃO
Carteira Nacional Docente começa a ser emitida nesta quarta
Novo documento garante benefícios e descontos para professores da rede pública e privada em todo o país
A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) começará a ser emitida a partir desta quarta-feira, 15 - Dia do Professor, durante um evento em celebração à data, no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, no Rio de Janeiro. A cerimônia contará com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Educação, Camilo Santana.
Leia Também:
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a CNDB dará aos professores descontos em atividades culturais, como cinema, teatro e shows. Além disso, o documento garantirá redução de 15% nas tarifas de hóteis, fruto da parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hóteis (ABIH Nacional). O cartão também virá vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, sem cobrança de anuidade.
Com validade em todo território nacional, o documento é destinado a professores da educação básica e superior, tanto das redes públicas quanto privadas.
Cadastro e emissão
Para solicitar a carteira, o professor deve preencher o cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil, utilizando a conta Gov.br com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrada. No formulário, será necessário informar o tipo de vínculo docente, o município e a unidade da federação onde atua.
O prazo de emissão dependerá da disponibilidade dessas informações. A expectativa do MEC é que mais de 2 milhões de professores tenham acesso ao novo documento.
Informações do documento
A CNDB apresentará os seguintes dados:
- Nome completo;
- CPF;
- Filiação e endereço de residência;
- Data de nascimento;
- Dados profissionais, como a instituição de ensino à qual o docente está vinculado;
- Foto 3x4 do titular.
O documento será emitido pelo MEC e poderá ser solicitado em formato digital e físico.
Segundo a lei, estados, municípios e o Distrito Federal fornecerão à União as informações e os dados necessários para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação.
A CNDB faz parte do eixo de valorização do Programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa que reúne ações integradas para promover a valorização e a qualificação do magistério da educação básica e o incentivo à docência no Brasil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes