Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Carteira Nacional Docente é sancionada no Brasil; conheça os benefícios

Documento que reconhece a profissão docente integra o Programa Mais Professores para o Brasil

Loren Beatriz Sousa e Redação

Por Loren Beatriz Sousa e Redação

12/09/2025 - 11:52 h
Sancionada lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil
Sancionada lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil -

A Lei nº 15.202, que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. O documento de identificação terá validade em todo o território nacional e é destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada.

Leia Também:

Morro do Chapéu sanciona lei para fortalecer alfabetização escolar
Comprar na feira é sustentável? Veja dicas no ‘Descomplicando a Sustentabilidade'
A TARDE Educação promove formação em Itabuna

Conforme divulgado pelo ministro Camilo Santana, a CNDB dará aos professores descontos em atividades culturais, como cinema, teatro e shows. Além disso, o documento garantirá redução de 15% nas tarifas de hóteis, fruto da parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hóteis (ABIH Nacional). O cartão também virá vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, sem cobrança de anuidade.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a sanção, a CNDB deve começar a ser emitida no mês que vem, a partir do dia 15 de outubro, Dia Nacional do Professor.

Cadastro

Para a emissão da carteira, o professor deve preencher seu cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil. Os interessados já podem usar a conta da plataforma Gov.br com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados.

Leia Também:

Morro do Chapéu sanciona lei para fortalecer alfabetização escolar
Comprar na feira é sustentável? Veja dicas no ‘Descomplicando a Sustentabilidade'
A TARDE Educação promove formação em Itabuna

Ao se cadastrar, o professor deverá indicar o tipo de vínculo de docência, além do município e da unidade da federação onde atua. O prazo de emissão da nova carteira dependerá da disponibilidade dessas informações. A expectativa do MEC é que mais de 2 milhões de professores tenham acesso ao novo documento.

Dados

Na carteira, constarão dados como:

  • Nome;
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF);
  • Filiação, local de residência;
  • Data de nascimento;
  • Dados profissionais, como a instituição de ensino à qual o docente está vinculado.

Além disso, haverá também uma foto do titular do documento no formato 3x4. A CNDB será emitida pelo MEC e poderá ser solicitada em formato digital e físico.

Segundo a lei, estados, municípios e o Distrito Federal fornecerão à União as informações e os dados necessários para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação.

A CNDB faz parte do eixo de valorização do Programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa que reúne ações integradas para promover a valorização e a qualificação do magistério da educação básica e o incentivo à docência no Brasil.

Download
Resumo | Carteira Nacional Docente do Brasil 4205,15kb

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Camilo Santana Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) Luiz Inácio Lula da Silva MEC Programa Mais Professores para o Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sancionada lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Sancionada lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Sancionada lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Sancionada lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x