Bahia tem a menor evasão escolar do Brasil, afirma Rowenna Brito

Secretária de Educação, Rowenna Brito, e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

A Bahia tem quase 97% dos estudantes da rede pública de ensino do estado com frequência regular. A informação foi divulgada, na manhã desta quinta-feira, 19, pela secretária de Educação, Rowenna Brito.

Conforme a titular da pasta, o bom resultado se deve ao trabalho de busca ativa àqueles alunos que, eventualmente, deixam de frequentar as salas de aula.

"A gente já liga o alerta quando o estudante falta dez dias", disse ela em entrevista a rádio Salvador FM. "Temos assistentes sociais que identificam as fragilidades das famílias. Toda essa rede faz com a Bahia possua a menor evasão escolar do país", completou a titular da pasta.

Essas e outras iniciativas da Secretaria de Educação vem fazendo também que com a Bahia colha bons frutos. Segundo Rowenna Brito, mais de 23 mil estudantes da rede estadual aprovados no Sisu, por exemplo, vão frequentar universidades, além dos 19 mil aprovados através do ProUni.

Ano letivo

Iniciado no último dia 9 de fevereiro, o ano letivo na rede estadual de ensino terá 200 dias para os cerca de 635 mil estudantes matriculados.

Segundo Rowenna, mesmo com algumas escolas em obras, as aulas serão realizadas normalmente. "Não abrimos mão do 200 dias letivos. Iniciamos o ano mesmo naquelas escolas com obras em execução, estamos combinando com professores e estudantes para não ter prejuízos, organizando o calendário".