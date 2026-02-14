EDUCAÇÃO
Escolas públicas terão nova disciplina obrigatória a partir de 2026
País torna o alemão matéria obrigatória na rede pública
Por Iarla Queiroz
A partir de 2026, as escolas públicas da Colômbia passarão a oferecer uma nova disciplina obrigatória: o alemão como língua estrangeira. A iniciativa pretende alinhar a formação dos estudantes às exigências do mercado de trabalho internacional e ampliar as oportunidades acadêmicas fora do país.
A decisão faz parte de um movimento mais amplo de atualização curricular, enquanto o Brasil também promove mudanças estruturais no Ensino Médio.
Alemão entra na grade de forma gradual
A implantação da nova disciplina será feita aos poucos, começando por unidades de ensino selecionadas. A proposta é que o aprendizado vá além da teoria e se torne uma ferramenta concreta para o futuro profissional e acadêmico dos alunos.
A expectativa é facilitar o acesso dos jovens a contextos internacionais, especialmente em áreas técnicas e de formação especializada.
Brasil também passa por reformulação
No Brasil, o novo modelo do Ensino Médio será implementado conforme estabelece a Lei 14.945/2024. A mudança atinge tanto escolas públicas quanto privadas.
Entre as principais alterações está a ampliação da Formação Geral Básica para 2.400 horas, além da redução dos itinerários formativos. A proposta também incentiva a educação financeira e a ampliação do ensino em tempo integral.
Novo currículo mais amplo e técnico
A reformulação busca fortalecer a base acadêmica dos estudantes e desenvolver competências digitais e financeiras. O inglês seguirá como idioma obrigatório, e o espanhol será retomado na grade curricular.
Além disso, disciplinas como robótica e formação profissional passarão a integrar o currículo, permitindo que os alunos escolham áreas de aprofundamento conforme seus interesses.
Com mudanças estruturais em países da América do Sul, a educação pública entra em uma nova fase, voltada à internacionalização e à preparação mais técnica dos estudantes.
