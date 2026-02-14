Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Escolas públicas terão nova disciplina obrigatória a partir de 2026

País torna o alemão matéria obrigatória na rede pública

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

14/02/2026 - 17:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Colômbia incluirá alemão no currículo das escolas
Colômbia incluirá alemão no currículo das escolas -

A partir de 2026, as escolas públicas da Colômbia passarão a oferecer uma nova disciplina obrigatória: o alemão como língua estrangeira. A iniciativa pretende alinhar a formação dos estudantes às exigências do mercado de trabalho internacional e ampliar as oportunidades acadêmicas fora do país.

A decisão faz parte de um movimento mais amplo de atualização curricular, enquanto o Brasil também promove mudanças estruturais no Ensino Médio.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Alemão entra na grade de forma gradual

A implantação da nova disciplina será feita aos poucos, começando por unidades de ensino selecionadas. A proposta é que o aprendizado vá além da teoria e se torne uma ferramenta concreta para o futuro profissional e acadêmico dos alunos.

A expectativa é facilitar o acesso dos jovens a contextos internacionais, especialmente em áreas técnicas e de formação especializada.

Leia Também:

Redação pode garantir CNH gratuita para estudantes da Bahia
MEC fecha faculdade particular em capital brasileira; saiba qual
Bahia tem 331 municípios premiados por alfabetização
MEC cancela edital e barra criação de novos cursos de medicina

Brasil também passa por reformulação

No Brasil, o novo modelo do Ensino Médio será implementado conforme estabelece a Lei 14.945/2024. A mudança atinge tanto escolas públicas quanto privadas.

Entre as principais alterações está a ampliação da Formação Geral Básica para 2.400 horas, além da redução dos itinerários formativos. A proposta também incentiva a educação financeira e a ampliação do ensino em tempo integral.

Novo currículo mais amplo e técnico

A reformulação busca fortalecer a base acadêmica dos estudantes e desenvolver competências digitais e financeiras. O inglês seguirá como idioma obrigatório, e o espanhol será retomado na grade curricular.

Além disso, disciplinas como robótica e formação profissional passarão a integrar o currículo, permitindo que os alunos escolham áreas de aprofundamento conforme seus interesses.

Com mudanças estruturais em países da América do Sul, a educação pública entra em uma nova fase, voltada à internacionalização e à preparação mais técnica dos estudantes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação educação pública mundo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Colômbia incluirá alemão no currículo das escolas
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Colômbia incluirá alemão no currículo das escolas
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Colômbia incluirá alemão no currículo das escolas
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Colômbia incluirá alemão no currículo das escolas
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x