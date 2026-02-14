Escolas públicas terão nova disciplina obrigatória a partir de 2026

Siga o A TARDE no Google

A partir de 2026, as escolas públicas da Colômbia passarão a oferecer uma nova disciplina obrigatória: o alemão como língua estrangeira. A iniciativa pretende alinhar a formação dos estudantes às exigências do mercado de trabalho internacional e ampliar as oportunidades acadêmicas fora do país.

A decisão faz parte de um movimento mais amplo de atualização curricular, enquanto o Brasil também promove mudanças estruturais no Ensino Médio.

Alemão entra na grade de forma gradual

A implantação da nova disciplina será feita aos poucos, começando por unidades de ensino selecionadas. A proposta é que o aprendizado vá além da teoria e se torne uma ferramenta concreta para o futuro profissional e acadêmico dos alunos.

A expectativa é facilitar o acesso dos jovens a contextos internacionais, especialmente em áreas técnicas e de formação especializada.

Brasil também passa por reformulação



No Brasil, o novo modelo do Ensino Médio será implementado conforme estabelece a Lei 14.945/2024. A mudança atinge tanto escolas públicas quanto privadas.

Entre as principais alterações está a ampliação da Formação Geral Básica para 2.400 horas, além da redução dos itinerários formativos. A proposta também incentiva a educação financeira e a ampliação do ensino em tempo integral.

Novo currículo mais amplo e técnico

A reformulação busca fortalecer a base acadêmica dos estudantes e desenvolver competências digitais e financeiras. O inglês seguirá como idioma obrigatório, e o espanhol será retomado na grade curricular.

Além disso, disciplinas como robótica e formação profissional passarão a integrar o currículo, permitindo que os alunos escolham áreas de aprofundamento conforme seus interesses.

Com mudanças estruturais em países da América do Sul, a educação pública entra em uma nova fase, voltada à internacionalização e à preparação mais técnica dos estudantes.