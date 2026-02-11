Bahia tem 331 municípios premiados por alfabetização

Siga o A TARDE no Google

Trezentos e trinta e um municípios baianos foram contemplados com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização - Edição 2025. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), responsável pela criação da certificação que reconhece os esforços e as iniciativas exitosas das secretarias de Educação.

O Selo atesta publicamente o empenho na implementação de políticas, ações e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Números

Nesta edição, o MEC contabilizou as inscrições de 4.872 redes de ensino das 5.595 que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), o que corresponde a um índice de 87,1% de participação dos entes da federação.

A certificação considera: gestão, governança, formação, acompanhamento da aprendizagem e implementação de ações estruturantes. Também reconhece o trabalho coletivo de articuladores e o papel dos gestores escolares e professores.

No cenário nacional, entre redes estaduais e municipais, 2.285 receberam o Selo Ouro; 1.896 conquistaram o Selo Prata; e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.

A cerimônia oficial de entrega ocorrerá em Brasília, em data a ser definida pelo MEC.

Programa Bahia Alfabetizada

Em agosto de 2025, o Governo da Bahia lançou o Programa Bahia Alfabetizada. Dois meses depois, os 417 municípios do estado já haviam aderido à iniciativa, que estabelece um pacto de cooperação entre o governo estadual e as prefeituras.

Criado por meio da Lei nº 14.949/2025, o programa tem como objetivo fortalecer a educação com foco prioritário na alfabetização de crianças na idade adequada, além de jovens, adultos e idosos.

Confira abaixo os resultados dos municípios:

Selo Ouro (45 municípios)

Acajutiba

Água Fria

Amélia Rodrigues

América Dourada

Anguera

Aratuípe

Canudos

Catolândia

Coronel João Sá

Fátima

Filadélfia

Floresta Azul

Formosa do Rio Preto

Gandu

Gentio do Ouro

Ipecaetá

Itagibá

Itaguaçu da Bahia

Itapicuru

Jaguarari

Jaguaripe

Jitaúna

João Dourado

Jussara

Macururé

Nilo Peçanha

Nova Canaã

Nova Soure

Novo Horizonte

Ourolândia

Ponto Novo

Quixabeira

Remanso

Riacho de Santana

Santa Bárbara

Santo Antônio de Jesus

São Desidério

São Domingos

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Sobradinho

Tanquinho

Tapiramutá

Selo Prata (178 municípios)

Abaíra

Abaré

Adustina

Alagoinhas

Alcobaça

Amargosa

Andaraí

Andorinha

Antas

Aracatu

Banzaê

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barra do Rocha

Barreiras

Barro Alto

Barro Preto

Barrocas

Biritinga

Bom Jesus da Lapa

Bonito

Brejões

Brotas de Macaúbas

Brumado

Caatiba

Caculé

Caém

Caetité

Caldeirão Grande

Camacan

Camamu

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canarana

Capela do Alto Alegre

Caravelas

Cardeal da Silva

Carinhanha

Casa Nova

Catu

Chorrochó

Cícero Dantas

Cipó

Conceição da Feira

Conceição do Jacuípe

Coração de Maria

Cordeiros

Cruz das Almas

Curaçá

Dário Meira

Dias d'Ávila

Dom Basílio

Dom Macedo Costa

Entre Rios

Érico Cardoso

Euclides da Cunha

Feira da Mata

Glória

Gongogi

Guanambi

Ibiassucê

Ibicaraí

Ibicoara

Ibipeba

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibititá

Ibotirama

Igaporã

Igrapiúna

Ipiaú

Ipupiara

Irajuba

Iraquara

Irará

Irecê

Itaberaba

Itacaré

Itaeté

Itagi

Itamaraju

Itaparica

Itapé

Itapetinga

Itatim

Itiruçu

Itororó

Jaborandi

Jacaraci

Jacobina

Jandaíra

Jequié

Jeremoabo

Jiquiriçá

Juazeiro

Jussari

Lafaiete Coutinho

Laje

Lajedão

Lajedo do Tabocal

Lapão

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Macajuba

Macarani

Maiquinique

Mairi

Malhada de Pedras

Mansidão

Maragogipe

Marcionílio Souza

Mata de São João

Matina

Medeiros Neto

Mirante

Monte Santo

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muniz Ferreira

Nazaré

Nova Itarana

Nova Viçosa

Novo Triunfo

Olindina

Ouriçangas

Palmas de Monte Alto

Paripiranga

Pau Brasil

Paulo Afonso

Pedro Alexandre

Pilão Arcado

Piraí do Norte

Piritiba

Pojuca

Porto Seguro

Potiraguá

Presidente Dutra

Quijingue

Ribeira do Amparo

Ribeira do Pombal

Ribeirão do Largo

Santa Cruz da Vitória

Santa Rita de Cássia

Santaluz

Santana

Santo Estêvão

São Gabriel

São Sebastião do Passé

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Preta

Serrolândia

Teixeira de Freitas

Teofilândia

Teolândia

Terra Nova

Tucano

Uauá

Ubatã

Umburanas

Una

Uruçuca

Utinga

Valente

Várzea da Roça

Várzea Nova

Varzedo

Vera Cruz

Vitória da Conquista

Wagner

Wanderley

Xique-Xique

Selo Bronze (108 municípios)