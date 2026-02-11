BRASIL
Bahia tem 331 municípios premiados por alfabetização
Reconhecimento nacional destaca avanço das redes públicas de ensino
Trezentos e trinta e um municípios baianos foram contemplados com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização - Edição 2025. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), responsável pela criação da certificação que reconhece os esforços e as iniciativas exitosas das secretarias de Educação.
O Selo atesta publicamente o empenho na implementação de políticas, ações e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.
A lista completa das cidades certificadas pode ser conferida ao final da matéria.
Números
Nesta edição, o MEC contabilizou as inscrições de 4.872 redes de ensino das 5.595 que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), o que corresponde a um índice de 87,1% de participação dos entes da federação.
A certificação considera: gestão, governança, formação, acompanhamento da aprendizagem e implementação de ações estruturantes. Também reconhece o trabalho coletivo de articuladores e o papel dos gestores escolares e professores.
No cenário nacional, entre redes estaduais e municipais, 2.285 receberam o Selo Ouro; 1.896 conquistaram o Selo Prata; e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.
A cerimônia oficial de entrega ocorrerá em Brasília, em data a ser definida pelo MEC.
Programa Bahia Alfabetizada
Em agosto de 2025, o Governo da Bahia lançou o Programa Bahia Alfabetizada. Dois meses depois, os 417 municípios do estado já haviam aderido à iniciativa, que estabelece um pacto de cooperação entre o governo estadual e as prefeituras.
Criado por meio da Lei nº 14.949/2025, o programa tem como objetivo fortalecer a educação com foco prioritário na alfabetização de crianças na idade adequada, além de jovens, adultos e idosos.
Confira abaixo os resultados dos municípios:
Selo Ouro (45 municípios)
- Acajutiba
- Água Fria
- Amélia Rodrigues
- América Dourada
- Anguera
- Aratuípe
- Canudos
- Catolândia
- Coronel João Sá
- Fátima
- Filadélfia
- Floresta Azul
- Formosa do Rio Preto
- Gandu
- Gentio do Ouro
- Ipecaetá
- Itagibá
- Itaguaçu da Bahia
- Itapicuru
- Jaguarari
- Jaguaripe
- Jitaúna
- João Dourado
- Jussara
- Macururé
- Nilo Peçanha
- Nova Canaã
- Nova Soure
- Novo Horizonte
- Ourolândia
- Ponto Novo
- Quixabeira
- Remanso
- Riacho de Santana
- Santa Bárbara
- Santo Antônio de Jesus
- São Desidério
- São Domingos
- Sapeaçu
- Sátiro Dias
- Saubara
- Sobradinho
- Tanquinho
- Tapiramutá
Selo Prata (178 municípios)
- Abaíra
- Abaré
- Adustina
- Alagoinhas
- Alcobaça
- Amargosa
- Andaraí
- Andorinha
- Antas
- Aracatu
- Banzaê
- Barra do Choça
- Barra do Mendes
- Barra do Rocha
- Barreiras
- Barro Alto
- Barro Preto
- Barrocas
- Biritinga
- Bom Jesus da Lapa
- Bonito
- Brejões
- Brotas de Macaúbas
- Brumado
- Caatiba
- Caculé
- Caém
- Caetité
- Caldeirão Grande
- Camacan
- Camamu
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canarana
- Capela do Alto Alegre
- Caravelas
- Cardeal da Silva
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catu
- Chorrochó
- Cícero Dantas
- Cipó
- Conceição da Feira
- Conceição do Jacuípe
- Coração de Maria
- Cordeiros
- Cruz das Almas
- Curaçá
- Dário Meira
- Dias d'Ávila
- Dom Basílio
- Dom Macedo Costa
- Entre Rios
- Érico Cardoso
- Euclides da Cunha
- Feira da Mata
- Glória
- Gongogi
- Guanambi
- Ibiassucê
- Ibicaraí
- Ibicoara
- Ibipeba
- Ibirapitanga
- Ibirapuã
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Igrapiúna
- Ipiaú
- Ipupiara
- Irajuba
- Iraquara
- Irará
- Irecê
- Itaberaba
- Itacaré
- Itaeté
- Itagi
- Itamaraju
- Itaparica
- Itapé
- Itapetinga
- Itatim
- Itiruçu
- Itororó
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jacobina
- Jandaíra
- Jequié
- Jeremoabo
- Jiquiriçá
- Juazeiro
- Jussari
- Lafaiete Coutinho
- Laje
- Lajedão
- Lajedo do Tabocal
- Lapão
- Lençóis
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Macajuba
- Macarani
- Maiquinique
- Mairi
- Malhada de Pedras
- Mansidão
- Maragogipe
- Marcionílio Souza
- Mata de São João
- Matina
- Medeiros Neto
- Mirante
- Monte Santo
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mortugaba
- Mucugê
- Mulungu do Morro
- Mundo Novo
- Muniz Ferreira
- Nazaré
- Nova Itarana
- Nova Viçosa
- Novo Triunfo
- Olindina
- Ouriçangas
- Palmas de Monte Alto
- Paripiranga
- Pau Brasil
- Paulo Afonso
- Pedro Alexandre
- Pilão Arcado
- Piraí do Norte
- Piritiba
- Pojuca
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Presidente Dutra
- Quijingue
- Ribeira do Amparo
- Ribeira do Pombal
- Ribeirão do Largo
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Rita de Cássia
- Santaluz
- Santana
- Santo Estêvão
- São Gabriel
- São Sebastião do Passé
- Senhor do Bonfim
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Preta
- Serrolândia
- Teixeira de Freitas
- Teofilândia
- Teolândia
- Terra Nova
- Tucano
- Uauá
- Ubatã
- Umburanas
- Una
- Uruçuca
- Utinga
- Valente
- Várzea da Roça
- Várzea Nova
- Varzedo
- Vera Cruz
- Vitória da Conquista
- Wagner
- Wanderley
- Xique-Xique
Selo Bronze (108 municípios)
- Aiquara
- Almadina
- Anagé
- Angical
- Antônio Cardoso
- Antônio Gonçalves
- Aporá
- Apuarema
- Araci
- Baixa Grande
- Boa Nova
- Boa Vista do Tupim
- Boninal
- Boquira
- Buritirama
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Caetanos
- Cafarnaum
- Cairu
- Camaçari
- Canavieiras
- Cândido Sales
- Capim Grosso
- Caraíbas
- Caturama
- Central
- Coaraci
- Conceição do Coité
- Contendas do Sincorá
- Cotegipe
- Crisópolis
- Encruzilhada
- Esplanada
- Feira de Santana
- Firmino Alves
- Guajeru
- Heliópolis
- Iaçu
- Ibicuí
- Ibirataia
- Ilhéus
- Iramaia
- Itabuna
- Itaju do Colônia
- Itamari
- Itambé
- Itanagra
- Itapitanga
- Itaquara
- Itiúba
- Ituberá
- Jussiape
- Lagoa Real
- Lamarão
- Lauro de Freitas
- Macaúbas
- Maetinga
- Malhada
- Manoel Vitorino
- Mascote
- Miguel Calmon
- Milagres
- Mirangaba
- Mucuri
- Muquém do São Francisco
- Muritiba
- Mutuípe
- Nova Fátima
- Nova Redenção
- Oliveira dos Brejinhos
- Piatã
- Pindaí
- Piripá
- Planalto
- Poções
- Prado
- Presidente Tancredo Neves
- Queimadas
- Rafael Jambeiro
- Riachão do Jacuípe
- Rio de Contas
- Rio do Antônio
- Rio Real
- Rodelas
- Salvador
- Santa Brígida
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Luzia
- Santa Terezinha
- São Félix
- São Gonçalo dos Campos
- São José do Jacuípe
- São Miguel das Matas
- Saúde
- Seabra
- Serrinha
- Simões Filho
- Souto Soares
- Tanhaçu
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Tremedal
- Ubaíra
- Uibaí
- Urandi
- Várzea do Poço
- Vereda
- Wenceslau Guimarães
