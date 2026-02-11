Menu
BRASIL

Bahia tem 331 municípios premiados por alfabetização

Reconhecimento nacional destaca avanço das redes públicas de ensino

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

11/02/2026 - 16:05 h

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Trezentos e trinta e um municípios baianos foram contemplados com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização - Edição 2025. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), responsável pela criação da certificação que reconhece os esforços e as iniciativas exitosas das secretarias de Educação.

O Selo atesta publicamente o empenho na implementação de políticas, ações e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

A lista completa das cidades certificadas pode ser conferida ao final da matéria.

Números

Nesta edição, o MEC contabilizou as inscrições de 4.872 redes de ensino das 5.595 que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), o que corresponde a um índice de 87,1% de participação dos entes da federação.

A certificação considera: gestão, governança, formação, acompanhamento da aprendizagem e implementação de ações estruturantes. Também reconhece o trabalho coletivo de articuladores e o papel dos gestores escolares e professores.

No cenário nacional, entre redes estaduais e municipais, 2.285 receberam o Selo Ouro; 1.896 conquistaram o Selo Prata; e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.

A cerimônia oficial de entrega ocorrerá em Brasília, em data a ser definida pelo MEC.

Programa Bahia Alfabetizada

Em agosto de 2025, o Governo da Bahia lançou o Programa Bahia Alfabetizada. Dois meses depois, os 417 municípios do estado já haviam aderido à iniciativa, que estabelece um pacto de cooperação entre o governo estadual e as prefeituras.

Criado por meio da Lei nº 14.949/2025, o programa tem como objetivo fortalecer a educação com foco prioritário na alfabetização de crianças na idade adequada, além de jovens, adultos e idosos.

Confira abaixo os resultados dos municípios:

Selo Ouro (45 municípios)

  • Acajutiba
  • Água Fria
  • Amélia Rodrigues
  • América Dourada
  • Anguera
  • Aratuípe
  • Canudos
  • Catolândia
  • Coronel João Sá
  • Fátima
  • Filadélfia
  • Floresta Azul
  • Formosa do Rio Preto
  • Gandu
  • Gentio do Ouro
  • Ipecaetá
  • Itagibá
  • Itaguaçu da Bahia
  • Itapicuru
  • Jaguarari
  • Jaguaripe
  • Jitaúna
  • João Dourado
  • Jussara
  • Macururé
  • Nilo Peçanha
  • Nova Canaã
  • Nova Soure
  • Novo Horizonte
  • Ourolândia
  • Ponto Novo
  • Quixabeira
  • Remanso
  • Riacho de Santana
  • Santa Bárbara
  • Santo Antônio de Jesus
  • São Desidério
  • São Domingos
  • Sapeaçu
  • Sátiro Dias
  • Saubara
  • Sobradinho
  • Tanquinho
  • Tapiramutá

Selo Prata (178 municípios)

  • Abaíra
  • Abaré
  • Adustina
  • Alagoinhas
  • Alcobaça
  • Amargosa
  • Andaraí
  • Andorinha
  • Antas
  • Aracatu
  • Banzaê
  • Barra do Choça
  • Barra do Mendes
  • Barra do Rocha
  • Barreiras
  • Barro Alto
  • Barro Preto
  • Barrocas
  • Biritinga
  • Bom Jesus da Lapa
  • Bonito
  • Brejões
  • Brotas de Macaúbas
  • Brumado
  • Caatiba
  • Caculé
  • Caém
  • Caetité
  • Caldeirão Grande
  • Camacan
  • Camamu
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Campo Formoso
  • Canarana
  • Capela do Alto Alegre
  • Caravelas
  • Cardeal da Silva
  • Carinhanha
  • Casa Nova
  • Catu
  • Chorrochó
  • Cícero Dantas
  • Cipó
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Jacuípe
  • Coração de Maria
  • Cordeiros
  • Cruz das Almas
  • Curaçá
  • Dário Meira
  • Dias d'Ávila
  • Dom Basílio
  • Dom Macedo Costa
  • Entre Rios
  • Érico Cardoso
  • Euclides da Cunha
  • Feira da Mata
  • Glória
  • Gongogi
  • Guanambi
  • Ibiassucê
  • Ibicaraí
  • Ibicoara
  • Ibipeba
  • Ibirapitanga
  • Ibirapuã
  • Ibititá
  • Ibotirama
  • Igaporã
  • Igrapiúna
  • Ipiaú
  • Ipupiara
  • Irajuba
  • Iraquara
  • Irará
  • Irecê
  • Itaberaba
  • Itacaré
  • Itaeté
  • Itagi
  • Itamaraju
  • Itaparica
  • Itapé
  • Itapetinga
  • Itatim
  • Itiruçu
  • Itororó
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Jacobina
  • Jandaíra
  • Jequié
  • Jeremoabo
  • Jiquiriçá
  • Juazeiro
  • Jussari
  • Lafaiete Coutinho
  • Laje
  • Lajedão
  • Lajedo do Tabocal
  • Lapão
  • Lençóis
  • Licínio de Almeida
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Macajuba
  • Macarani
  • Maiquinique
  • Mairi
  • Malhada de Pedras
  • Mansidão
  • Maragogipe
  • Marcionílio Souza
  • Mata de São João
  • Matina
  • Medeiros Neto
  • Mirante
  • Monte Santo
  • Morpará
  • Morro do Chapéu
  • Mortugaba
  • Mucugê
  • Mulungu do Morro
  • Mundo Novo
  • Muniz Ferreira
  • Nazaré
  • Nova Itarana
  • Nova Viçosa
  • Novo Triunfo
  • Olindina
  • Ouriçangas
  • Palmas de Monte Alto
  • Paripiranga
  • Pau Brasil
  • Paulo Afonso
  • Pedro Alexandre
  • Pilão Arcado
  • Piraí do Norte
  • Piritiba
  • Pojuca
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Presidente Dutra
  • Quijingue
  • Ribeira do Amparo
  • Ribeira do Pombal
  • Ribeirão do Largo
  • Santa Cruz da Vitória
  • Santa Rita de Cássia
  • Santaluz
  • Santana
  • Santo Estêvão
  • São Gabriel
  • São Sebastião do Passé
  • Senhor do Bonfim
  • Sento Sé
  • Serra do Ramalho
  • Serra Preta
  • Serrolândia
  • Teixeira de Freitas
  • Teofilândia
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Tucano
  • Uauá
  • Ubatã
  • Umburanas
  • Una
  • Uruçuca
  • Utinga
  • Valente
  • Várzea da Roça
  • Várzea Nova
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Vitória da Conquista
  • Wagner
  • Wanderley
  • Xique-Xique

Selo Bronze (108 municípios)

  • Aiquara
  • Almadina
  • Anagé
  • Angical
  • Antônio Cardoso
  • Antônio Gonçalves
  • Aporá
  • Apuarema
  • Araci
  • Baixa Grande
  • Boa Nova
  • Boa Vista do Tupim
  • Boninal
  • Boquira
  • Buritirama
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Caetanos
  • Cafarnaum
  • Cairu
  • Camaçari
  • Canavieiras
  • Cândido Sales
  • Capim Grosso
  • Caraíbas
  • Caturama
  • Central
  • Coaraci
  • Conceição do Coité
  • Contendas do Sincorá
  • Cotegipe
  • Crisópolis
  • Encruzilhada
  • Esplanada
  • Feira de Santana
  • Firmino Alves
  • Guajeru
  • Heliópolis
  • Iaçu
  • Ibicuí
  • Ibirataia
  • Ilhéus
  • Iramaia
  • Itabuna
  • Itaju do Colônia
  • Itamari
  • Itambé
  • Itanagra
  • Itapitanga
  • Itaquara
  • Itiúba
  • Ituberá
  • Jussiape
  • Lagoa Real
  • Lamarão
  • Lauro de Freitas
  • Macaúbas
  • Maetinga
  • Malhada
  • Manoel Vitorino
  • Mascote
  • Miguel Calmon
  • Milagres
  • Mirangaba
  • Mucuri
  • Muquém do São Francisco
  • Muritiba
  • Mutuípe
  • Nova Fátima
  • Nova Redenção
  • Oliveira dos Brejinhos
  • Piatã
  • Pindaí
  • Piripá
  • Planalto
  • Poções
  • Prado
  • Presidente Tancredo Neves
  • Queimadas
  • Rafael Jambeiro
  • Riachão do Jacuípe
  • Rio de Contas
  • Rio do Antônio
  • Rio Real
  • Rodelas
  • Salvador
  • Santa Brígida
  • Santa Cruz Cabrália
  • Santa Luzia
  • Santa Terezinha
  • São Félix
  • São Gonçalo dos Campos
  • São José do Jacuípe
  • São Miguel das Matas
  • Saúde
  • Seabra
  • Serrinha
  • Simões Filho
  • Souto Soares
  • Tanhaçu
  • Taperoá
  • Teodoro Sampaio
  • Tremedal
  • Ubaíra
  • Uibaí
  • Urandi
  • Várzea do Poço
  • Vereda
  • Wenceslau Guimarães

x