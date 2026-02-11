Menu
BAHIA

Quer atuar nas escolas estaduais? Veja como se inscrever

Oficineiros podem receber até R$ 1.100 por mês; inscrições começam dia 19

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

11/02/2026 - 10:31 h

Professor e aluno da rede estadual de ensino
Professor e aluno da rede estadual de ensino -

Os interessados em atuar como voluntários na condução de oficinas educativas nas escolas da rede estadual da Bahia poderão se inscrever entre os dias 19 de fevereiro a 5 de março, por meio do site oficial. A iniciativa integra o Programa de Educação Integral Anísio Teixeira.

Ao todo, estão sendo ofertadas 13 mil vagas, com oportunidades nas áreas esportivas, inclusão da cultura digital e promoção da saúde.

Como se inscrever

Para participar, é necessário realizar um cadastro na Plataforma Bahia Estado Voluntário. Após essa etapa, o candidato deve comparecer à unidade escolar de interesse para verificar a disponibilidade de vagas.

Entre os requisitos, o voluntário precisa ser maior de idade e, preferencialmente, ter concluído o ensino médio.

De acordo com a Secretaria da Educação da Bahia (SEC), estudantes da própria rede estadual não podem atuar como oficineiros, pois são os principais beneficiários do programa.

Documentos exigidos

Após a divulgação do resultado da seleção, os oficineiros devem se apresentar à escola munidos dos seguintes documentos:

  • RG e CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Certidão de antecedentes criminais com atualização de até três meses;
  • Declaração comprobatória de capacidade técnica para ministrar a oficina (emitida por uma associação de por exemplo, capoeira, futsal e outras modalidades esportivas).

Os voluntários que possuírem vínculo empregatício também deverão apresentar atestado que comprove o turno de trabalho, garantindo a compatibilidade de horários.

Após o cumprimento da carga horária estabelecida, a entrega da frequência e dos relatórios validados pelo gestor escolar e pelo Núcleo Territorial de Educação (NTE), os voluntários recebem ressarcimento referente a alimentação e transporte, no valor de até R$ 1.100 por mês.

Impacto do Programa Educa Mais Bahia

Em 2025, o Programa Educa Mais Bahia contou com 11.846 oficineiros voluntários que atuaram em 1.447 escolas (sedes e anexos) de todos os 27 NTEs. Mais de 260 mil estudantes foram beneficiados com as oficinas.

Para a implementação do programa, foram investidos mais de R$ 94,6 milhões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

