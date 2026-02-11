Projeto de Seabra conquista prêmio nacional de cidadania digital - Foto: Divulgação/Safernet Brasil

Jogos educativos físicos e digitais e um livro baseado em memórias e saberes ancestrais da comunidade, renderam aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Estadual do Campo Filinto Justiniano Bastos, em Seabra, a conquista do segundo lugar no Prêmio Cidadania Digital em Ação 2025.

O resultado foi divulgado, nesta terça-feira, 10, pela SaferNet Brasil, organização referência na promoção do uso seguro, ético e responsável da internet, em alusão ao Dia da Internet Segura.

A iniciativa destacou o protagonismo de jovens e adultos do campo no fortalecimento do letramento digital, da autonomia e do sentimento de pertencimento, unindo tecnologia e a valorização da história e dos saberes da própria comunidade.

“Esta conquista mostra que nossos estudantes do campo, quilombolas e trabalhadores são capazes de aprender, criar e ocupar os espaços digitais com consciência crítica, provando que a Educação de Jovens e Adultos é um território de possibilidades, recomeços e sonhos”, afirmou a professora Tatiana Santos Oliveira.

O primeiro lugar da premiação ficou com o professor Tiago Nunes Severino, de Minas Gerais, com o projeto "Fotonovelas". Já o terceiro lugar foi conquistado por uma professora baiana da rede municipal, com a produção de vídeos educativos.