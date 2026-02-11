Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Projeto de Seabra conquista prêmio nacional de cidadania digital

Iniciativa destacou o protagonismo de jovens e adultos do campo

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

11/02/2026 - 10:05 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Projeto de Seabra conquista prêmio nacional de cidadania digital
Projeto de Seabra conquista prêmio nacional de cidadania digital -

Jogos educativos físicos e digitais e um livro baseado em memórias e saberes ancestrais da comunidade, renderam aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Estadual do Campo Filinto Justiniano Bastos, em Seabra, a conquista do segundo lugar no Prêmio Cidadania Digital em Ação 2025.

Leia Também:

Veja como emitir a carteira do professor sem sair de casa
Escola é reinaugurada na zona rural de Santo Amaro
Aulas da rede municipal de Camaçari têm início pós-Carnaval

O resultado foi divulgado, nesta terça-feira, 10, pela SaferNet Brasil, organização referência na promoção do uso seguro, ético e responsável da internet, em alusão ao Dia da Internet Segura.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A iniciativa destacou o protagonismo de jovens e adultos do campo no fortalecimento do letramento digital, da autonomia e do sentimento de pertencimento, unindo tecnologia e a valorização da história e dos saberes da própria comunidade.

“Esta conquista mostra que nossos estudantes do campo, quilombolas e trabalhadores são capazes de aprender, criar e ocupar os espaços digitais com consciência crítica, provando que a Educação de Jovens e Adultos é um território de possibilidades, recomeços e sonhos”, afirmou a professora Tatiana Santos Oliveira.

O primeiro lugar da premiação ficou com o professor Tiago Nunes Severino, de Minas Gerais, com o projeto "Fotonovelas". Já o terceiro lugar foi conquistado por uma professora baiana da rede municipal, com a produção de vídeos educativos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Educação Educação de Jovens e Adultos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto de Seabra conquista prêmio nacional de cidadania digital
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Projeto de Seabra conquista prêmio nacional de cidadania digital
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Projeto de Seabra conquista prêmio nacional de cidadania digital
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Projeto de Seabra conquista prêmio nacional de cidadania digital
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x