HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Escola é reinaugurada na zona rural de Santo Amaro

Reforma garante mais segurança e conforto para alunos e professores

Redação

Por Redação

10/02/2026 - 10:11 h

Escola Municipal Professora Carminha
Escola Municipal Professora Carminha

A Escola Municipal Professora Carminha, localizada no Km 25, na zona rural de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, foi reinaugurada nesta segunda-feira, 9, marcando um novo momento para a educação das comunidades da região.

A unidade escolar havia sido fechada no primeiro semestre de 2024 devido às condições precárias da estrutura, que apresentava riscos à segurança. Após as intervenções, a escola passou por uma ampla requalificação e agora conta com telhados e paredes reestruturados, banheiro adequado às normas de acessibilidade, cozinha ampliada e construção de muro.

Imagem ilustrativa da imagem Escola é reinaugurada na zona rural de Santo Amaro
| Foto: Daniel Dórea/PMSA

Durante a cerimônia de reinauguração, o prefeito Flaviano Bomfim (União Brasil) anunciou ainda que os investimentos na unidade terão continuidade, com a construção de um espaço destinado à prática de esportes, a cobertura e a implantação de ar-condicionado em todas as salas de aula.

Educação santo amaro

