Veja como emitir a carteira do professor sem sair de casa

Carteira Nacional Docente do Brasil - Foto: Divulgação/Ministério da Educação

A solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), também conhecida como Carteira Docente ou Carteirinha do Professor, segue disponível de forma 100% digital, gratuita e com validade de 10 anos em todo o país.

Criada a partir da Lei nº 15.202/2025, a CNDB integra as ações do Programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa do Governo Federal voltada à valorização da carreira docente. A proposta amplia o acesso dos educadores a benefícios, serviços e políticas públicas específicas.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

CNDB: quem pode solicitar e quais benefícios garante

A Carteirinha do Professor é destinada a docentes em exercício, vinculados a instituições públicas ou privadas de todo o Brasil. Além de servir como identificação profissional, ela garante benefícios como meia-entrada em cinemas, teatros e shows.

A iniciativa também promete benefícios exclusivos do Programa Mais Professores para o Brasil, como cartões de crédito com condições diferenciadas, 15% de desconto em hotéis e vantagens do programa #TôComProf, que reúne lojas físicas, e-commerce e prestadores de serviços de diferentes segmentos.

Para solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil, é necessário:

Estar exercendo atividade docente em instituição de ensino pública ou privada;

Possuir CPF regular junto à Receita Federal;

Ter cadastro ativo no eSocial, realizado pelo empregador.

O sistema do MEC realiza a verificação automática dessas informações no momento da solicitação.

Passo a passo para solicitar a Carteira Nacional Docente

1- Acesse o sistema Mais Professores para o Brasil e faça login com a conta gov.br. Em seguida, clique em “Solicitar CNDB”;

2- Caso atenda aos critérios, o sistema apresentará, automaticamente, os dados pessoais e informações como vínculos com instituições de ensino, filiação e estado. O professor deverá, então, verificar as informações. Caso estejam corretas, basta clicar no botão “Confirmar dados”. Em caso de erro, será preciso entrar em contato com a instituição empregadora para correção;

3- Após confirmar as informações, o professor deve informar os dados de contato, como endereço completo, e-mail e telefone. É importante ressaltar que todos os campos de preenchimento são obrigatórios. Em seguida, basta clicar em “Confirmar” para enviar as informações;

4- A tela seguinte é para envio da foto que será utilizada na carteira. O professor deve verificar os parâmetros de upload exigidos, disponíveis no link "Orientações para a coleta da foto”, selecionar a imagem e apertar o botão "Enviar foto”;

5- Na sequência, o sistema exibirá uma prévia da CNDB com foto e dados completos. É fundamental revisar todas as informações. Se estiverem corretas, clique em “Confirmar emissão”. Caso haja erro, selecione “Ajustar informações” para correção;

6- Na janela final, é possível visualizar uma versão prévia da CNDB que será enviada para casa do professor, no endereço cadastrado. Na tela também será disponibilizada uma versão digital da carteira, que pode ser baixada imediatamente e já dá acesso aos benefícios do programa.

Tire suas dúvidas

Segundo o Ministério da Educação, as carteiras digitais possuem a mesma validade das físicas, podendo ser usadas assim que são emitidas. Quanto às carteiras físicas, a entrega é realizada em parceria com os Correios, com prazo de até 90 dias para chegada.

Em caso de dificuldades no cadastro no site, o MEC orienta que sejam verificados os seguintes pontos:

Cadastro no eSocial atualizado por parte do empregador;

Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS;

CPF ou registro no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC).

Para mais informações, consulte a página de Perguntas Frequentes ou entre em contato diretamente com o MEC por meio do canal Fale Conosco.