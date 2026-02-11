MEC fecha faculdade particular em capital brasileira; saiba qual

Siga o A TARDE no Google

Descredenciamento ocorreu a pedido da instituição - Foto: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) oficializou o descredenciamento da Faculdade UniCesumar de Campo Grande, localizada na Rua Euclides da Cunha, no Jardim dos Estados. A medida também determina o encerramento do curso de Direito, autorizado em 2021.

A decisão foi assinada pelo ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana, e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 11.

Conforme consta na portaria, o descredenciamento foi solicitado pela própria faculdade. A unidade havia sido credenciada anteriormente por meio da Portaria MEC nº 71, de 14 de janeiro de 2019.

Com o encerramento das atividades presenciais, a instituição deixa de integrar o sistema federal de ensino como unidade ativa.

Com a medida, a responsabilidade pela guarda permanente do acervo acadêmico será da Universidade Cesumar, também mantida pelo Cesumar (Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda.), sediada em Maringá.

Os documentos deverão permanecer armazenados em condições adequadas de conservação, com garantia de acesso e consulta quando necessário.

Cursos presenciais encerrados, EaD continua



Segundo o Campo Grande News, os cursos presenciais foram encerrados, no entanto, as atividades na modalidade de Ensino a Distância (EaD) seguem normalmente.

Em dezembro do ano passado, outra instituição de ensino superior também encerrou as atividades na capital: a Facsul. Como os cursos eram presenciais, uma das alternativas oferecidas aos estudantes foi a transferência para a faculdade Estácio.

