Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

MEC fecha faculdade particular em capital brasileira; saiba qual

Portaria publicada no Diário Oficial oficializa fechamento presencial da unidade

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

11/02/2026 - 16:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Descredenciamento ocorreu a pedido da instituição
Descredenciamento ocorreu a pedido da instituição -

O Ministério da Educação (MEC) oficializou o descredenciamento da Faculdade UniCesumar de Campo Grande, localizada na Rua Euclides da Cunha, no Jardim dos Estados. A medida também determina o encerramento do curso de Direito, autorizado em 2021.

A decisão foi assinada pelo ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana, e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 11.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Descredenciamento ocorreu a pedido da instituição

Conforme consta na portaria, o descredenciamento foi solicitado pela própria faculdade. A unidade havia sido credenciada anteriormente por meio da Portaria MEC nº 71, de 14 de janeiro de 2019.

Com o encerramento das atividades presenciais, a instituição deixa de integrar o sistema federal de ensino como unidade ativa.

Com a medida, a responsabilidade pela guarda permanente do acervo acadêmico será da Universidade Cesumar, também mantida pelo Cesumar (Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda.), sediada em Maringá.

Os documentos deverão permanecer armazenados em condições adequadas de conservação, com garantia de acesso e consulta quando necessário.

Leia Também:

Bahia tem 331 municípios premiados por alfabetização
MEC cancela edital e barra criação de novos cursos de medicina
Quer atuar nas escolas estaduais? Veja como se inscrever
Projeto de Seabra conquista prêmio nacional de cidadania digital

Cursos presenciais encerrados, EaD continua

Segundo o Campo Grande News, os cursos presenciais foram encerrados, no entanto, as atividades na modalidade de Ensino a Distância (EaD) seguem normalmente.

Em dezembro do ano passado, outra instituição de ensino superior também encerrou as atividades na capital: a Facsul. Como os cursos eram presenciais, uma das alternativas oferecidas aos estudantes foi a transferência para a faculdade Estácio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Educação faculdade particular

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Descredenciamento ocorreu a pedido da instituição
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Descredenciamento ocorreu a pedido da instituição
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Descredenciamento ocorreu a pedido da instituição
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Descredenciamento ocorreu a pedido da instituição
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x