BAHIA
BOM DESEMPENHO

Feira de Santana conquista Selo Nacional de Alfabetização

Certificação reconhece estratégias para alfabetização na idade adequada

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

19/02/2026 - 10:11 h

Município recebeu Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização
Município recebeu Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização

Feira de Santana foi certificada pelo Ministério da Educação (MEC) com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – Edição 2025, reconhecimento que avalia e destaca as práticas de educação adotadas na rede municipal para garantir a alfabetização de crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, conforme critérios do programa federal.

O selo, resultado da iniciativa do MEC dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), valoriza políticas públicas educacionais que reforçam a formação docente, o acompanhamento da aprendizagem e a implementação de ações pedagógicas estruturadas.

Em Feira de Santana, a conquista marca a primeira vez que o município recebe a certificação, que considera indicadores de gestão e estratégias adotadas pelas secretarias de educação.

De olho no Ouro

Pablo Roberto, secretário municipal de Educação
Pablo Roberto, secretário municipal de Educação | Foto: Divulgação/ Ascom Pablo Roberto

O vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Pablo Roberto, comemorou a inclusão da cidade no grupo de municípios certificados. “É uma satisfação muito grande falar sobre essa boa notícia para Feira de Santana. Faltou pouco para que nós pudéssemos ser Ouro, mas já foi um reconhecimento importante”, afirmou Pablo Roberto, destacando o trabalho coletivo da rede municipal de ensino.

A articuladora do CNCA no município, Sammara Chaves, destacou que o reconhecimento consolida a alfabetização como prioridade na agenda educacional local. “Essa conquista reflete o compromisso de todos os envolvidos, desde a gestão às salas de aula. Cada ponto conquistado no processo de avaliação representa semanas de trabalho, formação, planejamento e escuta ativa das necessidades das nossas escolas. Estamos muito orgulhosos, mas também motivados a avançar ainda mais em 2026 em busca do Selo Ouro”, afirmou.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

x