Prefeitura define data para pagar salários cortados na pandemia

Os salários dos professores da rede municipal de educação de Feira de Santana que foram cortados durante a pandemia começarão a ser pagos a partir de janeiro de 2026, conforme acordo firmado entre a categoria, a Secretaria Municipal de Educação (Seduc), outros setores da administração e o Judiciário. A informação foi confirmada pelo vice-prefeito e secretário de Educação, Pablo Roberto (PSDB).

De acordo com Pablo, a reunião realizada na quinta-feira, 13, resultou em um acordo considerado “positivo” por todas as partes. A minuta do acordo será assinada e encaminhada para homologação judicial. Pela proposta aprovada, o pagamento será feito em 10 parcelas, entre janeiro e outubro de 2026.

Com o acordo, a gestão municipal considera encerrado o impasse sobre os valores retidos durante a pandemia. “A sugestão dos professores era que as parcelas começassem a ser pagas em janeiro de 2026, e o governo avaliou de forma positiva. Conseguimos virar a página e garantir o direito dos docentes que tiveram salários descontados naquele período”, afirmou o secretário, em entrevista ao portal Conectado News.

