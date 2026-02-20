Menu
HOME > BAHIA
TUDO NORMAL

Juceb registra 8 mil processos em 9 dias e nega paralisação

Órgão permanece em pleno funcionamento no canal online

Redação

Por Redação

20/02/2026 - 10:51 h

Fachada da sede da Juceb
Fachada da sede da Juceb -

O sistema de Junta Comercial da Bahia (JUCEB), responsável pela abertura, alteração e fechamento de empresas no estado, permanece em pleno funcionamento, principalmente no canal online.

O órgão, ligado ao governo da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), funciona como o coração das atividades empresarias, e mantém no seu escopo as principais atividades:

  • Registro de Empresas: Legaliza o funcionamento de sociedades empresariais por meio do arquivamento do contrato social.
  • Banco de Dados: Mantém a base de dados oficial das empresas da Bahia, contendo informações como razão social, capital, endereço e sócios.
  • Serviços: Realiza o registro de livros contábeis, autenticação e emissão de certidões.
  • Atuação: Atende empresas mercantis (comerciais), diferenciando-se de cartórios, que registram sociedades simples ou sem fins lucrativos

Por estar no bojo das autarquias públicas, a Juceb paralisou os serviços apenas durante o período de recesso carnavalesco, concedido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), por meio de decreto.

"Os únicos dias em que a Juceb esteve fechada ocorreram no período de 13 a 18 de fevereiro, em estrita observância aos Decretos Estaduais nº 27.811/81 e nº 24.344/2026, não havendo qualquer interrupção extraordinária de suas atividades além do previsto nos referidos normativos", diz o órgão, em nota.

O órgão ainda esclarece: "A Juceb jamais permaneceu 15 (quinze) dias com seu sistema inoperante. Ao contrário do que foi divulgado, a autarquia manteve a regularidade de suas atividades". Neste período, a autarquia fez os seguintes registros:

  • 8 mil processos apenas nos últimos nove dias.

A quantidade de processos contabilizados simboliza "a plena operacionalidade e a continuidade dos serviços prestados ao empresariado baiano", segundo a Juceb.

"A Juceb reafirma seu compromisso institucional com a agilidade, eficiência e simplificação do registro mercantil, trabalhando continuamente para garantir segurança jurídica, celeridade nos procedimentos e melhoria do ambiente de negócios no Estado da Bahia", complementa a nota oficial.

Leia Também:

ACB e JUCEB assinam acordo em reunião de diretoria
Juceb avança em sustentabilidade e desburocratização de empresas
Juceb critica retrocesso da Receita que burocratiza novos negócios
Juceb inaugura novas instalações e lança avanços tecnológicos

O posicionamento do órgão surge após rumores de uma paralisação de 15 dias no sistema que circulou na imprensa. No comunicado, a Juceb reforça que a informação propagada é falsa.

"A divulgação de notícias falsas causa grave prejuízo à sociedade, na medida em que gera desinformação, insegurança jurídica e abala a confiança dos cidadãos e dos empreendedores nas instituições públicas. Além disso, compromete o ambiente de negócios, podendo induzir empresários a decisões equivocadas, afetar investimentos e prejudicar a imagem institucional de órgãos que atuam justamente para fomentar o desenvolvimento econômico com segurança e transparência", acrescenta.

Por fim, a autarquia diz que "lamenta a divulgação de informações não verificadas e reforça que permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários à imprensa e à sociedade".

Como ter acesso à Juceb?

O acesso à Juceb é realizado online por meio do portal oficial. A maioria dos serviços exige cadastro prévio utilizando a conta Gov.br (nível prata ou ouro) ou código de acesso próprio da Junta, permitindo viabilidade, registro de empresas e assinaturas digitais.

x