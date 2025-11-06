Menu
BAHIA
BAHIA

ACB e JUCEB assinam acordo em reunião de diretoria

Encontro também conta com palestra exclusiva do vice-almirante Gustavo Calero

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 13:40 h
Na foto: palácio sa Associação Comercial da Bahia Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB), localizada no bairro do Comércio, em Salvador, será palco da 2ª Sessão da Reunião da Diretoria Plenária. O evento exclusivo para associados ocorre nesta quinta-feira, 6, às 17h, na sede do órgão.

A sessão inclui as seguintes etapas:

  • expediente do diretor-secretário;
  • análise da ata da reunião;
  • admissão de novos associados;
  • além da deliberação de moções e homenagens.

Na ocasião, os associados vão apreciar o documento produzido no dia 2 de outubro, último encontro realizado pela ACB.

Para além disso, haverá uma palestra do comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Gustavo Calero Garriga Pires, convidado da sessão.

Em seguida, os presentes participarão do ato solene de assinatura do termo de cooperação entre a ACB e a Junta Comercial da Bahia.

Imagem ilustrativa da imagem ACB e JUCEB assinam acordo em reunião de diretoria
| Foto: Divulgação

Saiba como participar

Os associados da ACB poderão participar do evento, confirmando presença neste link. No formulário, os interessados devem responder os seguintes questionamentos:

  • Nome;
  • Empresa;
  • E-mail;
  • Telefone.

x