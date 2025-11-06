BAHIA
ACB e JUCEB assinam acordo em reunião de diretoria
Encontro também conta com palestra exclusiva do vice-almirante Gustavo Calero
Por Redação
A Associação Comercial da Bahia (ACB), localizada no bairro do Comércio, em Salvador, será palco da 2ª Sessão da Reunião da Diretoria Plenária. O evento exclusivo para associados ocorre nesta quinta-feira, 6, às 17h, na sede do órgão.
A sessão inclui as seguintes etapas:
- expediente do diretor-secretário;
- análise da ata da reunião;
- admissão de novos associados;
- além da deliberação de moções e homenagens.
Na ocasião, os associados vão apreciar o documento produzido no dia 2 de outubro, último encontro realizado pela ACB.
Para além disso, haverá uma palestra do comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Gustavo Calero Garriga Pires, convidado da sessão.
Em seguida, os presentes participarão do ato solene de assinatura do termo de cooperação entre a ACB e a Junta Comercial da Bahia.
Saiba como participar
Os associados da ACB poderão participar do evento, confirmando presença neste link. No formulário, os interessados devem responder os seguintes questionamentos:
- Nome;
- Empresa;
- E-mail;
- Telefone.
