ACB e FIEB unem forças pelo setor produtivo

A presidente da ACB, Isabela Suarez, e o superintendente da FIEB, Vladson Menezes, estiveram na Assembleia Legislativa da Bahia em agenda conjunta com a presidente da casa, deputada Ivana Bastos (PSD) e o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT). As entidades defenderam que créditos tributários da Bahiagás sejam usados para amortizar o custo do gás natural, fortalecendo a competitividade do setor industrial e comercial do estado. “Direcionar esses créditos para o setor produtivo é uma forma de garantir empregos, preservar a competitividade e assegurar condições mais justas para quem gera renda e desenvolvimento no estado”, pontuou Isabela.

Prévia

O lançamento do Sauípe Weekend 2025 agitou Salvador no dia 23, com um coquetel promovido pela Oquei Entretenimento, NA Entretenimento e Costa do Sauípe. A noite revelou a programação do festival, que acontecerá em novembro, na Costa do Sauípe. Algumas atrações confirmadas, como Compadre Washington, Felipe Pezzoni, Battata e Buja Ferreira, fizeram apresentações que anteciparam a vibração do evento. Entre os convidados, nomes como Renilson dos Santos, Maurício Teles Barbosa, Mariana Lisbôa, Preto Casagrande, Emerson Ferretti, Juliana Paiva, Renato Piaba, Osmar Marrom e Camila Marinho marcaram presença.

Reconhecimento

José Eduardo, conhecido como Bocão, será agraciado com a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria da Bahia. A cerimônia ocorrerá na Assembleia Legislativa do estado, destacando sua notável contribuição à comunicação. A homenagem foi proposta pelo deputado Matheus Ferreira e recebeu aprovação unânime. Com uma carreira iniciada em 1988, Bocão se consolidou como uma das vozes mais influentes da mídia baiana. Comunicador carismático, também é empresário de destaque. Seu trabalho impactou gerações e moldou o jornalismo local. O reconhecimento celebra não apenas sua trajetória, mas sua relevância cultural. Uma homenagem justa a um nome marcante da Bahia.

Liderança

A diretora de Operações e Suprimentos da Petrobahia, Iara Schimmelpfeng, foi uma das mulheres reconhecidas na estreia da REDE – Reunião de Ecos, Descanso e Existência, realizada em Salvador, na Casa MD, em Ondina. O evento celebrou lideranças femininas que inspiram e transformam, destacando a trajetória de cada uma como exemplo de representatividade e avanço na equidade de gênero. Para além das homenagens e do tema sustentabilidade, o encontro reafirmou o compromisso de incentivar a equidade de gênero, combater o assédio e ampliar iniciativas voltadas para a justiça social.

Lançamento

A empresária Rosane Manica acaba de lançar o Bahia Bank, instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central. Com sede em Salvador e atuação nacional, o banco nasce especializado em soluções corporativas para RH, financeiro e departamento pessoal. O Bahia Bank oferece uma plataforma robusta, 100% digital e com suporte local, que transforma a forma como as empresas realizam pagamentos de salários, benefícios e incentivos. Com o lançamento, Rosane Manica reafirma sua posição como uma das grandes lideranças femininas do empreendedorismo no Brasil, unindo sua sólida experiência a um novo projeto que promete impactar o setor financeiro corporativo.

Premiação

A executiva portuária Daniela Pinheiro Monteiro Santana acaba de ser oficialmente reconhecida pela Organização dos Estados Americanos (OEA) com o Prêmio Marítimo das Américas 2025, na categoria Mulher de Destaque nos Setores Portuário e Marítimo. A premiação foi entregue no último dia 24, em Lima, no Peru, durante a 6ª Conferência Hemisférica sobre Gestão Portuária Sustentável e Proteção Ambiental. O título é fruto de um processo altamente competitivo onde Daniela se destacou por sua liderança, dedicação e contribuições decisivas para o fortalecimento e modernização do setor portuário e marítimo no Brasil e no continente.

San Gennaro

A Festa de San Gennaro realiza hoje a sua 6ª edição, com o tema 40 anos do Axé. E para celebrar a data, Gerônimo e Sarajane, ícones do movimento, farão shows abertos ao público. A programação cultural gratuita tem curadoria artística e musical assinada por Rose Lima. A direção musical é assinada pelo músico multitalentoso Luciano Salvador Bahia. Organizada pelo restaurante Pasta em Casa, comandado pelo chef Celso Vieira e Valeska Calazans, a festa reunirá 15 restaurantes distribuídos em diversas barracas espalhadas pelas calçadas e ruas do Rio Vermelho. O estilista Ronaldo Fraga assina, pelo terceiro ano, a concepção gráfica da festa.

Retorno

Depois do sucesso da primeira edição, o Capão in Blues retorna maior e mais vibrante, de 20 a 22 de novembro, durante o feriado da Consciência Negra. A ampliação diversifica a grade artística, que neste ano contará com ainda mais atrações nacionais e internacionais, e projeta o encontro ao patamar de um dos maiores da cena blues no Nordeste. Com entrada gratuita e aberta a todas as idades, a programação traz três shows por noite. O line-up completo será anunciado em breve.

Festival da Primavera

Amanhã, das 10h às 17h, o Festival da Primavera convida baianos e turistas para viver um dia especial entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo. Na programação terá a exposição de veículos antigos do Veteran Car Club do Brasil – Bahia. A trilha sonora vem com a energia contagiante do Richô Elétrico de Fred Menendez e a Feira Elabore traz moda autoral inspirada na estética afro, além de peças de arte e decoração. O Festival da Primavera é esse encontro da cidade com a estação das flores: um convite a ocupar a rua, viver o espaço público e celebrar a diversidade cultural de Salvador.

Exclusivo

O restaurante Healthy por Victoria Cintra será responsável pelo menu exclusivo do Barra Fashion Wellness, evento promovido pelo Shopping Barra, onde a marca possui uma unidade, para marcar o lançamento da campanha Verão 2026. A programação acontece na quarta-feira, 1°, a partir das 16h30, na Arena Barra, nas quadras de beach tennis do shopping.

Aniversários

Hoje (27): Sérgio Tourinho Dantas, Silvia Gladys, Teresa Góes, Veronica Macedo, Joana Boaventura Ferreira, Layra Angelim

Amanhã (28): Ana Cristina Pugas, Márcia D´Almeida Ferreira, Durval Freire de Carvalho Olivieri, Fernando Rufino

Segunda (29): Márcia Batalha, Mathilde Bacelar