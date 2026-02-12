Menu
PÓS-CARNAVAL

Servidores da Bahia terão folga na Quarta de Cinzas

Decreto de Jerônimo suspende expediente no dia 18 de fevereiro

Ane Catarine

Por Ane Catarine

12/02/2026 - 11:04 h

Pessoas andando na rua
Pessoas andando na rua -

Os servidores públicos estaduais da Bahia terão o expediente suspenso na Quarta-Feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro. A medida foi autorizada por decreto publicado nesta quinta-feira, 12, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Diário Oficial do Estado (DOE).

A folga, no entanto, será compensada. De acordo com o decreto, os servidores deverão acrescentar uma hora à jornada normal de trabalho em dias úteis antes ou depois do dia 18.

A fiscalização da compensação ficará sob responsabilidade dos dirigentes dos órgãos estaduais e das chefias imediatas, especialmente no controle de frequência.

A medida não vale para os serviços públicos essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão normalmente.

O que é Quarta-Feira de Cinzas?

A Quarta-feira de Cinzas é uma data religiosa cristã, celebrada logo após o Carnaval, que marca o início da Quaresma, um período de 40 dias de oração, jejum e penitência em preparação para a Páscoa.

