Juceb inaugura novas instalações e lança avanços tecnológicos

Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) - Foto: Divulgação

A Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) realizou a cerimônia de inauguração de suas novas instalações, nesta quarta-feira, 9, por volta das 17h. O evento reafirmou o compromisso da autarquia com a modernização e a eficiência dos serviços públicos voltados ao registro de empresas.

O evento aconteceu na sede da Juceb, no Edifício Citibank (térreo e parte do 1º andar), bairro Comércio, Salvador, e contou com a presença de autoridades, empresários e convidados.

Além da apresentação das melhorias estruturais, a cerimônia foi marcada por uma homenagem ao ex-presidente da Juceb, Doutor Afrísio Vieira Lima, que deu nome ao novo centro de treinamento da instituição. A iniciativa visa fortalecer a capacitação técnica e a qualificação contínua dos profissionais da área.

Autoridades e convidados se reuniram durante a inauguração | Foto: Divulgação

Outro destaque foi o lançamento de recursos baseados em inteligência artificial (IA) aplicados ao sistema de registro empresarial, um avanço tecnológico inédito que promete reduzir prazos, otimizar procedimentos e tornar os serviços mais acessíveis aos empreendedores baianos.