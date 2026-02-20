CONFUSÕES E AGRESSÕES
Prefeitura de Salvador demite três servidores envolvidos na invasão da Câmara
Processo administrativo também inocentou outras quatro pessoas envolvidas no caso
Por Yuri Abreu
A Prefeitura de Salvador decidiu pela demissão de três servidores do Município após a invasão do Centro de Cultura da Câmara de Vereadores da capital baiana, em maio de 2025, durante sessão que votou o reajuste salarial dos servidores.
Depois do ocorrido, a gestão abriu o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurou a invasão ao local, além das agressões a vereadores, entre eles Maurício Trindade (PP) e Sidninho (PP).
A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira, 19. Foram punidos com a demissão os guardas civis municipais Bruno Carinhanha e Marcelo Oliveira, além do agente de trânsito Helivaldo Alcântara.
Por outro lado, foram absolvidos quatro dirigentes sindicais que também haviam sido investigados:
- Everaldo Alves de Oliveira Braga, técnico em enfermagem;
- Judário da Silva Santos, agente de trânsito;
- Lilia Pereira Costa Cordeiro, enfermeira;
- Pedro Barreto Ribeiro, salva-vidas
Relembre o caso
A confusão ocorreu durante sessão extraordinária que discutia o reajuste salarial dos servidores municipais, em maio do ano passado.
Na ocasião, manifestantes invadiram o auditório do Centro de Cultura da Casa, ao lado da Prefeitura. Houve empurra-empurra, interrupção da votação e agressões a parlamentares.
O episódio teve repercussão nacional e foi registrado em vídeos e transmissões ao vivo.
