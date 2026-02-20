Menu
HOME > POLÍTICA
CONFUSÕES E AGRESSÕES

Prefeitura de Salvador demite três servidores envolvidos na invasão da Câmara

Processo administrativo também inocentou outras quatro pessoas envolvidas no caso

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/02/2026 - 10:12 h | Atualizada em 20/02/2026 - 10:51

Confusão no Centro de Cultura da Câmara de Salvador ocorreu em maio de 2025
Confusão no Centro de Cultura da Câmara de Salvador ocorreu em maio de 2025

A Prefeitura de Salvador decidiu pela demissão de três servidores do Município após a invasão do Centro de Cultura da Câmara de Vereadores da capital baiana, em maio de 2025, durante sessão que votou o reajuste salarial dos servidores.

Depois do ocorrido, a gestão abriu o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurou a invasão ao local, além das agressões a vereadores, entre eles Maurício Trindade (PP) e Sidninho (PP).

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira, 19. Foram punidos com a demissão os guardas civis municipais Bruno Carinhanha e Marcelo Oliveira, além do agente de trânsito Helivaldo Alcântara.

Por outro lado, foram absolvidos quatro dirigentes sindicais que também haviam sido investigados:

  • Everaldo Alves de Oliveira Braga, técnico em enfermagem;
  • Judário da Silva Santos, agente de trânsito;
  • Lilia Pereira Costa Cordeiro, enfermeira;
  • Pedro Barreto Ribeiro, salva-vidas

Por que a eleição de outubro pode mudar a Câmara de Salvador
Câmara de Salvador: quem fica com as principais comissões do Legislativo?
Fica ou sai? Kiki Bispo fala sobre futuro na liderança da Câmara de Salvador
Eleições à vista: líderes da Câmara de Salvador definem prioridades

Relembre o caso

A confusão ocorreu durante sessão extraordinária que discutia o reajuste salarial dos servidores municipais, em maio do ano passado.

Na ocasião, manifestantes invadiram o auditório do Centro de Cultura da Casa, ao lado da Prefeitura. Houve empurra-empurra, interrupção da votação e agressões a parlamentares.

O episódio teve repercussão nacional e foi registrado em vídeos e transmissões ao vivo.

