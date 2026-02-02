Fica ou sai? Kiki Bispo fala sobre futuro na liderança da Câmara de Salvador

Líder do governo na CMS, vereador Kiki Bispo - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

O vereador Kiki Bispo (União) afirmou, nesta segunda-feira, 2, durante a retomada dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Salvador (CMS), que está no aguardo do prefeito Bruno Reis (União) para saber se continua na liderança governista na Casa.

Kiki assumiu o posto no início de 2023, no lugar do então ocupante do cargo, Paulo Magalhães Jr (União), após anúncio feito justamente por Bruno.

Ao ser perguntado pela imprensa sobre a sua manutenção ou não no cargo, ele reforçou que a decisão depende do prefeito, mas espera se manter na liderança, como é de praxe dentro das legislaturas.

"É um cargo que compete ao prefeito, o ano está começando hoje, nós vamos ter a informação de novas comissões e naturalmente você tem uma mudança em algumas posições, mas cabe ao prefeito decidir. Ele vai ler a mensagem e deve estar confirmando", afirmou.

"Se o prefeito entender que devo continuar, nós vamos seguir na mesma máxima de poder construir as pautas dialogando com todos os entes da Câmara", concluiu Kiki.

Ele fica

O prefeito Bruno Reis (União) confirmou a permanência de Kiki Bispo na comando da base governista na CMS. Antes da solenidade que abriu os trabalhos na Casa, o gestor municipal elogiou o trabalho do correligionário na articulação junto aos colegas da Câmara.

"Confirmado. Pelo grande trabalho que está realizando, sem sombra de dúvidas. É um dos vereadores que eu tenho maior confiança, que me acompanha há 15 anos praticamente, desde quando eu era deputado estadual, é o nosso líder do governo, com muita alegria, Kiki Bispo", afirmou o prefeito.