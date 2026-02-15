Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SORTE

Aposta do Itaigara fatura bolada na Mega-Sena

Ao todo, a Bahia teve três apostas premiadas no sorteio deste sábado, 14

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/02/2026 - 10:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Aposta do Itaigara fatura bolada na Mega-Sena
-

Salvador teve uma aposta premiada na quina da Mega-Sena, no concurso 2.923, sorteado na noite deste sábado, 14. O jogo foi realizado na Loteria Paseo, localizada no bairro Itaigara.

A aposta foi simples e de cota única, faturando R$ 43.862,01. Os números sorteados foram: 16, 24, 27, 31, 45 e 46.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da capital baiana, a Bahia teve outros dois jogos premiados na quina. Um deles foi registrado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), através de uma aposta simples com sete números que garantiu R$ 87.724,02.

Já o outro, aconteceu no município Ourolândia, na região norte do Estado, de forma virtual, onde um bolão com oito cotas acertou cinco números. O prêmio de R$ 43.862, que será dividido entre os participantes.

Na Bahia, 145 apostas acertaram quatro números e faturaram entre R$1.069,47 e R$6.416,80, a depender do tipo de jogo realizado.

Leia Também:

Homem é preso ao tentar entrar com arma no circuito Dodô
De Ivete ao Rei Momo: o melhor do Carnaval de Salvador neste sábado
Margareth Menezes lembra de relação com Wanda Chase: “Era amiga”

Mega-Sena acumulou

Na faixa de cinco acertos, 63 apostas foram premiadas em todo o pais, cada uma recebendo pelo menos. Já na quadra 4.259 apostas levaram R$ 1.069,47 cada.

No entanto, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou, chegando a R$ 72 milhões para o próximo sorteio.

O próximo concurso será na próxima quinta-feira, 19, e as apostas podem ser feitas até as 19h da data, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais administrados pela Caixa Econômica Federal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Apostador Premiado Bahia Concurso 2923 loteria Mega-sena Resultados de Loteria

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Play

Vídeo: trailer pega fogo em área de motoristas por app no aeroporto

x