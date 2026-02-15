Aposta do Itaigara fatura bolada na Mega-Sena

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Agência Brasil

Salvador teve uma aposta premiada na quina da Mega-Sena, no concurso 2.923, sorteado na noite deste sábado, 14. O jogo foi realizado na Loteria Paseo, localizada no bairro Itaigara.

A aposta foi simples e de cota única, faturando R$ 43.862,01. Os números sorteados foram: 16, 24, 27, 31, 45 e 46.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da capital baiana, a Bahia teve outros dois jogos premiados na quina. Um deles foi registrado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), através de uma aposta simples com sete números que garantiu R$ 87.724,02.



Já o outro, aconteceu no município Ourolândia, na região norte do Estado, de forma virtual, onde um bolão com oito cotas acertou cinco números. O prêmio de R$ 43.862, que será dividido entre os participantes.

Na Bahia, 145 apostas acertaram quatro números e faturaram entre R$1.069,47 e R$6.416,80, a depender do tipo de jogo realizado.

Mega-Sena acumulou

Na faixa de cinco acertos, 63 apostas foram premiadas em todo o pais, cada uma recebendo pelo menos. Já na quadra 4.259 apostas levaram R$ 1.069,47 cada.

No entanto, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou, chegando a R$ 72 milhões para o próximo sorteio.

O próximo concurso será na próxima quinta-feira, 19, e as apostas podem ser feitas até as 19h da data, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais administrados pela Caixa Econômica Federal.