Margareth Menezes lembra de relação com Wanda Chase: “Era amiga”

Margareth Menezes e Marrom - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Com lembranças cheias de saudosismo, a ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes falou sobre a relação que tinha com a jornalista Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite deste sábado, 14.

Questionada pelo apresentador Marrom, que comanda a transmissão do A TARDE Folia ao lado de Silvana Freire, ela recordou a relação de proximidade que mantinha com a comunicadora, que, segundo ela, tinha vasto conhecimento sobre o setor cultural, especialmente sobre o Axé Music.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Wanda era uma jornalista que não era superficial. Para nós, que somos da área da cultura, ela era amiga, ia aos shows e comentava sobre os movimentos com propriedade. Ela sabia de tudo que faz parte desse grande movimento do Axé Music, conhecia os grupos e cantores independentes. Wanda tinha essa arte de saber se comunicar com todo mundo. Ela fazia isso”, lembrou.

Homenageada no Observatório A TARDE no Carnaval de 2026, a jornalista, apresentadora e ativista Wanda Chase morreu na noite de 2 de abril de 2025, aos 74 anos. Ela estava internada no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, e faleceu após passar por uma cirurgia para tratar um aneurisma da aorta.

Para Margareth, a morte foi uma “grande perda” que pegou todos de surpresa. Ainda na entrevista, ela agradeceu a homenagem prestada à jornalista, a quem também chamou de “muito potente”.

“Foi uma perda repentina e deixou todos nós muito sentidos. Agradeço muito essa homenagem que vocês estão prestando a essa grande jornalista, que deixou um legado fantástico. Agradecemos muito pelo trabalho que ela fez. Que esse legado não seja esquecido”, concluiu.