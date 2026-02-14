EMOÇÃO NO CIRCUITO
Margareth Menezes lembra de relação com Wanda Chase: “Era amiga”
Cantora lembrou de relação com jornalista ao passar pelo Observatório A TARDE
Por Ane Catarine e Jair Mendonça
Com lembranças cheias de saudosismo, a ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes falou sobre a relação que tinha com a jornalista Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite deste sábado, 14.
Questionada pelo apresentador Marrom, que comanda a transmissão do A TARDE Folia ao lado de Silvana Freire, ela recordou a relação de proximidade que mantinha com a comunicadora, que, segundo ela, tinha vasto conhecimento sobre o setor cultural, especialmente sobre o Axé Music.
“Wanda era uma jornalista que não era superficial. Para nós, que somos da área da cultura, ela era amiga, ia aos shows e comentava sobre os movimentos com propriedade. Ela sabia de tudo que faz parte desse grande movimento do Axé Music, conhecia os grupos e cantores independentes. Wanda tinha essa arte de saber se comunicar com todo mundo. Ela fazia isso”, lembrou.
Homenageada no Observatório A TARDE no Carnaval de 2026, a jornalista, apresentadora e ativista Wanda Chase morreu na noite de 2 de abril de 2025, aos 74 anos. Ela estava internada no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, e faleceu após passar por uma cirurgia para tratar um aneurisma da aorta.
Para Margareth, a morte foi uma “grande perda” que pegou todos de surpresa. Ainda na entrevista, ela agradeceu a homenagem prestada à jornalista, a quem também chamou de “muito potente”.
“Foi uma perda repentina e deixou todos nós muito sentidos. Agradeço muito essa homenagem que vocês estão prestando a essa grande jornalista, que deixou um legado fantástico. Agradecemos muito pelo trabalho que ela fez. Que esse legado não seja esquecido”, concluiu.
