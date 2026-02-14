Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRIBUTO

Ivete homenageia Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE

Jornalista esteve no comando das transmissões do Grupo A TARDE no Carnaval 2025

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

14/02/2026 - 17:05 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ivete homenageou Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE no Circuito Dodô
Ivete homenageou Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE no Circuito Dodô -

O Carnaval de Salvador segue a todo vapor, assim como a cobertura em tempo real do Grupo A TARDE, que acompanha a folia e a passagem dos trios no Circuito Dodô (Barra-Ondina) diretamente do Hotel Monte Pascoal, na Barra, com o Observatório A TARDE.

Nos festejos realizados neste sábado, 14, Ivete Sangalo parou o trio elétrico em frente ao Observatório para falar com Osmar Martins, o Marrom, e Silvana Freire, que estão no comando da transmissão do A TARDE Folia. Durante o bate-papo com os apresentadores, a cantora prestou uma homenagem à jornalista Wanda Chase.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Justiça derruba decisão que garantia a Daniela Mercury abrir desfiles na Barra
Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande
Bruno Reis cobra rigor após denúncia de estupro na Barra: "Lamentável"

“Uma das maiores comunicadoras, uma das mulheres mais sérias, mais comprometidas que eu encontrei. Wanda Chase, o meu carinho, o meu agradecimento pelas lindas contribuições que deu na minha vida e na vida de todos aqueles que tiveram contato com o trabalho dela”, declarou Ivete.

“Senhoras e senhores, Wanda Chase é o nosso orgulho. Onde ela estiver, ela cuida da gente!”, acrescentou a artista.

Wanda Chase

Uma das últimas aparições públicas de Wanda aconteceu no Carnaval de Salvador em 2025, quando ela esteve no comando das transmissões do Observatório A TARDE ao lado de Ildázio Tavares Júnior. A jornalista veio a falecer na madrugada do dia 3 de abril, menos de um mês depois de participar da cobertura da folia na capital baiana.

Reconhecida como uma das principais vozes do jornalismo baiano e nacional, Wanda Chase construiu uma trajetória marcada pela valorização da cultura afro-brasileira, da música e das manifestações populares, além de uma atuação firme na defesa da igualdade racial. Com mais de quatro décadas de carreira, a comunicadora teve passagens por importantes emissoras do estado.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval 2023 cultura baiana Homenagem Ivete Sangalo wanda chase

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivete homenageou Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE no Circuito Dodô
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Ivete homenageou Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE no Circuito Dodô
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Ivete homenageou Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE no Circuito Dodô
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Ivete homenageou Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE no Circuito Dodô
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

x