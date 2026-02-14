Ivete homenageia Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE

Ivete homenageou Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE no Circuito Dodô - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O Carnaval de Salvador segue a todo vapor, assim como a cobertura em tempo real do Grupo A TARDE, que acompanha a folia e a passagem dos trios no Circuito Dodô (Barra-Ondina) diretamente do Hotel Monte Pascoal, na Barra, com o Observatório A TARDE.

Nos festejos realizados neste sábado, 14, Ivete Sangalo parou o trio elétrico em frente ao Observatório para falar com Osmar Martins, o Marrom, e Silvana Freire, que estão no comando da transmissão do A TARDE Folia. Durante o bate-papo com os apresentadores, a cantora prestou uma homenagem à jornalista Wanda Chase.

“Uma das maiores comunicadoras, uma das mulheres mais sérias, mais comprometidas que eu encontrei. Wanda Chase, o meu carinho, o meu agradecimento pelas lindas contribuições que deu na minha vida e na vida de todos aqueles que tiveram contato com o trabalho dela”, declarou Ivete.

“Senhoras e senhores, Wanda Chase é o nosso orgulho. Onde ela estiver, ela cuida da gente!”, acrescentou a artista.

Wanda Chase

Uma das últimas aparições públicas de Wanda aconteceu no Carnaval de Salvador em 2025, quando ela esteve no comando das transmissões do Observatório A TARDE ao lado de Ildázio Tavares Júnior. A jornalista veio a falecer na madrugada do dia 3 de abril, menos de um mês depois de participar da cobertura da folia na capital baiana.

Reconhecida como uma das principais vozes do jornalismo baiano e nacional, Wanda Chase construiu uma trajetória marcada pela valorização da cultura afro-brasileira, da música e das manifestações populares, além de uma atuação firme na defesa da igualdade racial. Com mais de quatro décadas de carreira, a comunicadora teve passagens por importantes emissoras do estado.