CARNAVAL

Justiça derruba decisão que garantia a Daniela Mercury abrir desfiles na Barra

Ordem dos blocos no circuito permanece conforme resolução do Comcar

Luan Julião

Por Luan Julião

14/02/2026 - 15:45 h

Programação prevista para 2026 segue válida após derrubada de liminar judicial
Programação prevista para 2026 segue válida após derrubada de liminar judicial

O Tribunal de Justiça da Bahia restabeleceu a ordem oficial dos desfiles no Circuito Barra-Ondina para o Carnaval 2026 e suspendeu a decisão que havia garantido ao Bloco Crocodilo a primeira posição na programação.

A controvérsia começou após a Justiça da Bahia conceder liminar em mandado de segurança movido pela empresa responsável pelo bloco, liderado pela cantora Daniela Mercury. A decisão determinava que o Crocodilo voltasse a abrir os desfiles no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, a partir das 15h30, retomando o que foi reconhecido como sua posição histórica no circuito.

Na ocasião, o Judiciário considerou o critério de antiguidade previsto no regulamento do Carnaval, destacando que o bloco foi pioneiro no Circuito Barra-Ondina ao inaugurar o trajeto em 1996. O magistrado também mencionou o princípio da segurança jurídica, ressaltando que o Crocodilo desfila de forma ininterrupta desde a criação do circuito. A decisão obrigava o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) e a Saltur a restabelecer imediatamente a ordem histórica, sob pena de multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

Leia Também:

Daniela Mercury não cumpriu regras e pode ser enquadrada no Conselho de Ética, diz Comcar
Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande
Bruno Reis cobra rigor após denúncia de estupro na Barra: "Lamentável"

No entanto, neste sábado, 14, o Tribunal concedeu efeito suspensivo ao recurso apresentado por blocos tradicionais de Salvador e derrubou a liminar. Com isso, fica mantida a programação definida pelo Decreto Municipal nº 41.415/2026 e pela Resolução nº 01/2026 do Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar).

Ao analisar o recurso, o desembargador entendeu que não há comprovação inequívoca de direito automático à primeira posição no desfile e ressaltou que a ordem é definida anualmente com base em critérios técnicos e administrativos, e não exclusivamente por antiguidade histórica. A decisão também considerou que mudanças às vésperas do evento poderiam causar impactos na logística, nos contratos firmados, na segurança pública e na organização geral da festa.

x