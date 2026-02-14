Daniela Mercury não cumpriu regras e pode ser enquadrada no Conselho de Ética, diz Comcar

A Justiça deu o direito ao Bloco Crocodilo de Daniela Mercury a ser o primeiro a desfilar no Circuito Barra-Ondina - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Após a Justiça da Bahia dar o direito ao Bloco Crocodilo de Daniela Mercury a ser o primeiro a desfilar no Circuito Barra-Ondina, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse em entrevista ao Portal A TARDE, na sexta-feira, 13, que o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), órgão ligado à Prefeitura de Salvador, vai recorrer à decisão judicial.

Já em vigor, a medida judicial garante que o bloco abra os desfiles no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, a partir das 15h30, retomando sua posição histórica no circuito.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entretanto, o conselho disse que vai lutar para que Daniela Mercury “volte ao lugar que cabe a ela”, sob a justificativa de que a cantora não seguiu as regras que garantem a prioridade na abertura dos desfiles no circuito Dodô.

De acordo com Pedro Costa, coordenador executivo do Comcar, as filas são organizadas de acordo com diversas entidades ligadas ao Carnaval, sejam municipais, governamentais ou artísticas, uma delas é a da antiguidade, o primeiro critério para assegurar o lugar na fila de abertura, mas não é só isso.

“Você não é dono do lugar. Você tem a liberação para sair, mas você tem que cumprir regra. Uma das regras é que para ter a oportunidade de um mesmo bloco ficar até 2 anos sem sair, sem perder o lugar na fila, é continuar desfilando. Se ele não desfilar, o critério é perder o lugar, ir para o fundo da fila. Agora, você é o mais antigo e deixou de sair o carnaval como se fosse dono da avenida, não”, explicou ele.

Comcar diz que Daniela não os procurou

Ele ainda explica que Daniela Mercury, a qual ele se refere como ex-rainha do Carnaval, não contestou a posição na fila, quando a Comcar, junto com outras entidades carnavalescas, organizaram os trios nos circuitos, e não procurou o órgão, que é ligado à Prefeitura de Salvador, para sanar problemas antes de acionar a Justiça.

“Uma vez realizada a assembleia, o Comcar ainda dá o prazo de 20 dias para que alguém conteste. Não houve contestação nenhuma. Então, agora, de repente, Daniela chega com a liminar para sair? Ela nunca procurou a Comcar para se queixar do lugar da fila”, continuou ele.

Pedro Costa explica que apesar do conselho reconhecer Daniela Mercury como uma “artista imprescindível no Carnaval da Bahia” pela qualidade e história da artista, mas que a artista vem “criando 'probleminhas' que não são normais”.

Comcar avalia enquadro no Conselho de Ética

Ao Portal A TARDE, o conselho municipal do Carnaval disse que o acionamento à Justiça, sem a procura prévia ao órgão para solucionar os problemas, pode fazer com que a artista seja enquadrada no conselho de ética.

“Seguramente vamos verificar se o tema requer uma análise do conselho de ética, porque entrar para querer esculhambar não pode”, finalizou ele.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Daniela Mercury para saber se a artista procurou a Comcar antes da medida judicial e aguarda retorno para atualização da matéria.

Equipe de Daniela afirma que procurou a Comcar

Em nota enviada ao Portal A Tarde, a equipe de Daniela Mercury diz que procurou a Comcar. Confira:

O circuito Barra Ondina abria 17h. Normalmente o Crocodilo saía 18h, logo depois de algum bloquinho. Com o passar dos anos, foram adiantando a abertura do circuito e colocando outros blocos antes, desrespeitando a antiguidade do Bloco. Depois seguiram empurrando o bloco para mais tarde fazendo com que saíssemos 20h ou mais. Em 2025, o COMCAR voltou a cumprir o critério de antiguidade, mas o Bloco Crocodilo estava depois até de blocos muito mais jovens.

Em 2026, antes do carnaval, o Bloco Crocodilo enviou um ofício para o Comcar e para a Saltur e não obteve resposta, mesmo com tentativa de contatos telefônicos. Diante da publicação oficial da ordem dos desfiles feita no dia 11/02 pela prefeitura, a diretoria do Bloco fez diversas tentativas, sem sucesso, de contato telefônico com o Comcar e com a Saltur. Sendo necessário o último recurso disponível: a justiça. É pública e notória a antiguidade do Bloco no circuito Barra Ondina e lamentamos que tenha sido necessário o recurso judicial para fazer valer o direito do bloco.

