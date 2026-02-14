Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

Saulo Fernandes presta homenagem a Wanda Chase no Carnaval de Salvador

Legado de Wanda Chase é celebrado em diversas frentes durante a folia

Luan Julião

Por Luan Julião

14/02/2026 - 18:54 h

Última participação de Wanda no Carnaval aconteceu em 2025, no Observatório A TARDE
Última participação de Wanda no Carnaval aconteceu em 2025, no Observatório A TARDE

No sábado, 14, durante o Carnaval de Salvador, o cantor Saulo Fernandes prestou uma homenagem à jornalista e ativista Wanda Chase. No camarote do circuito Dodô, ele vestiu uma camisa com o rosto da comunicadora e declarou: “Wanda Chase presente!”.

A homenagem do cantor se soma a outra iniciativa significativa: o Observatório A TARDE, que realiza transmissões especiais do Carnaval, mantém agora uma dedicatória a Wanda.

A jornalista participou da cobertura do evento em 2025, ao lado de Ildázio Tavares Júnior, mostrando seu comprometimento com a valorização da cultura e das manifestações populares da Bahia. Menos de um mês depois dessa participação, Wanda faleceu na madrugada de 3 de abril do ano passado, após passar por uma cirurgia de aneurisma da aorta no Hospital Tereza de Lisieux, em Salvador.

Com uma carreira de mais de quatro décadas, Wanda Chase conquistou reconhecimento nacional e deixou um legado marcado pela defesa da igualdade racial, pela valorização da cultura afro-brasileira, da música e das expressões populares.

Ao longo de sua trajetória, passou por importantes emissoras do estado, consolidando-se como referência no jornalismo e como ativista engajada em causas sociais.

