Wanda Chase pode virar nome de logradouro público em Salvador

Jornalista morreu na madrugada da última quinta-feira, 3 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos principais nomes do jornalismo baiano, Wanda Chase, deverá ser eternizada nas ruas de Salvador. Isso porque o vereador André Fraga (PV) apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Salvador (CMS) para transformar o seu nome em logradouro público.

A apresentadora morreu na madrugada da quinta-feira passada, 3, após ser submetida a uma cirurgia de emergência para tratar uma aneurisma da aorta. Neste mesmo dia, o edil protocolou a proposta na Casa Legislativa.

No documento, o edil se referiu a jornalista como “referência na imprensa e um símbolo de resistência e representatividade” ao falar sobre a sua trajetória profissional.

“Wanda Chase foi uma profissional de comunicação de grande relevância, cuja trajetória deixou um legado marcante no jornalismo baiano e nacional. Seu trabalho contribuiu significativamente para a promoção da cultura afro-brasileira, abrindo espaço para debates essenciais sobre identidade, igualdade racial e justiça social”, justifica o vereador.

Para Fraga, a nomeação de um logradouro público com o nome da jornalista é uma forma de reconhecer o legado deixado pela manauara na comunicação baiana.

“Essa medida simboliza o compromisso do poder público com a valorização de personalidades que ajudaram a moldar a identidade cultural e política do estado”, diz um trecho do documento. E continua: “Trata-se de uma homenagem justa e necessária a uma mulher que dedicou sua vida a informar, educar e inspirar, contribuindo para o fortalecimento da cultura e da cidadania na Bahia e no Brasil”.

O projeto de lei ainda carece de análise das comissões temáticas da Casa Legislativa, a exemplo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em seguida, ela deve ser colocada em votação no plenário para apreciação dos demais vereadores.

Caso aprovada, a matéria segue para sanção ou veto do prefeito Bruno Reis (União Brasil). O gestor municipal também deve indicar qual logradouro receberá a homenagem.