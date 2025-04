Wanda Chase recebe homenagem póstuma na Alba

Wanda Chase foi agraciada com título de Cidadã Baiana - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realizou, na tarde desta segunda-feira, 7, uma sessão em memória da jornalista Wanda Chase, que morreu na última quinta, 3, aos 74 anos, após passar por um procedimento cirúrgico no coração.

Wanda, nascida em Manaus, havia sido agraciado com o título de Cidadã Baiana, proposto pela deputada estadual Fátima Nunes (PT). A solenidade deveria ter ocorrido no dia 13 de março, mas a jornalista foi acometida por problemas de saúde. Já a homenagem desta segunda, 7, contou com a presença de irmãos, amigos e sobrinhos, que receberam a honraria.

"Wanda era uma grande jornalista, uma grande comunicadora e tinha boas relações com os colegas", afirmou Fátima Nunes à imprensa.

Wanda Chase deu entrada no Hospital Teresa de Lisieux, na terça-feira, 1, após senti fortes dores no coração. Em seguida, ela foi diagnosticada com um quadro de aneurisma dissedente da aorta.

A última aparição pública de Wanda Chase foi no Observatório A TARDE, espaço do Grupo A TARDE no Carnaval de Salvador. Durante sua participação, a jornalista foi reverenciada por diversos artistas que passaram pelo circuito Barra/Ondina.