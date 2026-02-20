MUDANÇAS TRIBUTÁRIAS
Imposto de Renda 2026: veja prazos e se você já é obrigado a declarar
Neste ano, brasileiros que ganham até R$ 5 mil estão isentos de declarar os impostos, beneficiando milhões de trabalhadores
Por Carla Melo
Siga o A TARDE no Google
Já começou a valer a partir deste ano, as novas regras tributárias para o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Agora, brasileiros que ganham até R$ 5 mil estão isentos de declarar os impostos, beneficiando milhões de trabalhadores.
No IRPF, o tributo incide na renda e nos proventos de contribuintes que moram no país ou fora, mas que recebem renda dele. Já no IRPJ, a alíquota é incidida sobre o lucro, que pode ser presumido, real ou arbitrado, dependendo da atividade realizada e dimensão da instituição.
Pontos que você verá na matéria:
- Quem é obrigado a declarar?
- Como ficaram as novas regras?
- Quanto você pagará a partir de agora
- Quem serão os beneficiados?
- Quando o Imposto de Renda deve ser declarado?
- Quais documentos serão necessários para declarar?
Quem é obrigado a declarar?
A declaração é obrigatória e deve ser realizada junto à Receita Federal. Essa é uma maneira de saber se o cidadão está pagando mais ou menos imposto. Devem declarar renda as que se enquadram em uma ou mais das seguintes situações:
- Operam na bolsa de valores;
- Têm empresa constituída;
- Receberam mais de R$ 30.639,90 em rendimentos tributáveis no ano anterior;
- Receberam mais de R$ 200.000,00 em rendimentos não tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte;
- São proprietários de bens que totalizam mais de R$ 800.000,00;
- Receberam auxílio emergencial no ano anterior;
- Tiveram receita proveniente de atividade rural acima de R$ 153.199,50;
- Queiram compensar prejuízos de anos anteriores de atividades rurais;
- Obtiveram, em qualquer mês, um ganho de capital na alienação de bens ou direitos;
- Venderam imóvel no ano anterior;
- Fixaram residência no Brasil durante o ano anterior.
Como ficaram novas regras?
Pessoas físicas com renda tributável mensal de até R$ 5 mil (ou anual de até R$ 60 mil) estão isentas de declarar o imposto de renda.
Já quem ganha de R$ 5.000,01 até R$ 7.350,00, terá um desconto de R$ 978,62, de forma que o pagamento da alíquota de Imposto de Renda seja de forma escalonada e progressivamente menor para quem ganha rendimento mensal nessa faixa de renda.
Leia Também:
Para quem passa desse valor, a cobrança do IR continua igual ao que é feito atualmente.
As novas regras devem beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros, entre trabalhadores formais e autônomos, e gerar um impacto de R$ 31,2 bilhões na arrecadação da União neste ano.
Para compensar a perda de receita, o governo criará um imposto mínimo sobre altas rendas e passará a tributar remessas e dividendos enviados ao exterior. As duas medidas devem gerar R$ 34,1 bilhões em arrecadação.
Veja quanto você pagará a partir de agora (mensal)
- Até R$ 5.000: Isenção total
- Até R$ 5.500: Desconto de 75%
- Até R$ 6.000: Desconto de 50%
- Até R$ 6.500: Desconto de 25%
- A partir de R$ 7.350: Aplicação da alíquota de 27,5%
Veja quanto você pagará a partir de agora (mensal)
- Até R$ 60 mil: descontos de até R$ 2.694,15, zerando o imposto
- De R$ 60.000,01 a R$ 88.200: descontos de R$ 8.429,73, até zerar para quem ganha R$ 88.200
- A partir de R$ 88.200,01: sem redução
Quem serão os beneficiados?
A tabela do IR aponta que aqueles que ganham R$ 5 mil podem ter um ganho anual de R$ 4.067,56, por exemplo e quem ganha R$ 6.250 terá uma economia anual de aproximadamente R$ 1.800 por ano com a medida, por exemplo.
Com a nova regra, passam a ficar totalmente isentos do IR, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil:
- Trabalhadores com carteira assinada;
- Servidores públicos;
- Aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios.
Quando o Imposto de Renda deve ser declarado?
Como as regras serão aplicadas esse ano, a declaração de imposto de renda será feito no ano que vem, em 2027.
Leia Também:
Com base nos últimos anos, período de declaração deve ter início na terceira semana do mês que vem, a partir de 16 de março. Por isso, quanto antes o contribuinte se organizar e enviar o formulário, maiores serão as chances de receber a restituição mais cedo, caso tenha direito.
Quais documentos são necessários para declarar?
Antes de começar a declaração do IR, é indispensável juntar e organizar todos os documentos que serão usados durante o preenchimento do formulário. Para fazer isso, é preciso separar:
- Documentos pessoais;
- Comprovantes de despesas médicas;
- Informe de rendimentos financeiros ou extratos de aplicações;
- Extrato de previdência privada;
- Comprovante de despesas de ensino;
- Documentação do plano de saúde;
- Extrato de carnê;
- Recibo de doações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes