HOME > ECONOMIA
ALERTA

Trabalhadores recebem aviso do governo sobre desconto no salário

Contracheque de fevereiro já precisa ser conferido

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

11/02/2026 - 17:19 h

Imagem ilustrativa da imagem Trabalhadores recebem aviso do governo sobre desconto no salário
-

Trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês começaram a receber alertas oficiais sobre a atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). As notificações são enviadas pela caixa postal individual do Gov.br e pelo WhatsApp cadastrado na plataforma.

A mensagem orienta o cidadão a conferir o contracheque de fevereiro, já que as mudanças nas faixas de isenção e desconto impactam diretamente o salário líquido. O trabalhador deve verificar se o valor descontado como IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) foi reduzido.

Nova faixa de isenção

Desde 1º de janeiro, está isento do IR quem recebe até R$ 5 mil por mês. Para rendimentos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, houve redução gradual da cobrança. Já quem ganha acima de R$ 7.350 continua sujeito à tabela progressiva atual, com alíquota de até 27,5%.

A nova legislação (Lei nº 15.270/2025) também alterou a tributação das altas rendas. Contribuintes com ganhos superiores a R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês) passam a ter alíquota progressiva de até 10%. Para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão anuais, a alíquota mínima efetiva será de 10%.

As mudanças valem a partir dos pagamentos feitos em fevereiro de 2026 e também incidem sobre o cálculo do imposto retido na fonte do 13º salário.

A retenção do IR deve ser realizada por todas as empresas, inclusive as optantes pelo Simples Nacional. Em caso de dúvidas, o trabalhador deve procurar o setor de recursos humanos da empresa para evitar erros ou necessidade de atendimento presencial na Receita Federal.

Como acessar a mensagem

A caixa postal do Gov.br é gratuita e criada automaticamente para quem possui cadastro na plataforma. No entanto, apenas usuários com nível prata ou ouro conseguem acessá-la pelo aplicativo ou pelo site oficial.

Para visualizar a comunicação da Receita Federal, é necessário entrar na área “Minha área Gov.br”, localizada no canto superior direito da página.

Segundo o governo federal, o envio das mensagens é gratuito e seguro, com o objetivo de informar os cidadãos sobre mudanças que afetam sua vida financeira. O trabalhador também pode optar por continuar ou não recebendo comunicações oficiais.

Segurança contra golpes

A Receita Federal reforça algumas orientações para evitar fraudes:

  • O governo não envia links para clique fora da plataforma Gov.br.
  • Em caso de dúvida, o cidadão deve conferir apenas a caixa postal oficial dentro do site ou aplicativo.
  • Não são solicitados dados pessoais, como CPF, endereço ou qualquer tipo de pagamento via WhatsApp.
  • O selo azul de conta verificada e o recebimento da mensagem pela caixa postal do Gov.br garantem a autenticidade da comunicação.

Para facilitar o entendimento das novas regras, a Receita Federal disponibilizou em seu site exemplos práticos de aplicação da tabela atualizada e um documento de perguntas e respostas sobre tributação, inclusive de lucros e dividendos.

x