NOVO PRAZO
Desconto de 15% no IPVA da Bahia é prorrogado; confira nova data
Decisão foi tomada pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA)
Siga o A TARDE no Google
O desconto de 15% na antecipação do IPVA 2026 foi prorrogado após o grande número de contribuintes interessados em aproveitar a promoção ter sobrecarregado o sistema de pagamento e provocado instabilidade nos últimos dias. A decisão da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) foi de prorrogar o prazo final até o dia 25 de fevereiro.
De acordo com o calendário original, o desconto estaria válido somente até esta terça-feira, 10. A definição da nova data levou em consideração o Carnaval, período de grande mobilização popular na Bahia, sobretudo em Salvador. Contudo, as demais datas previstas no calendário do IPVA 2026 permanecem as mesmas.
Leia Também:
Para ter acesso ao desconto, os contribuintes devem realizar o pagamento à vista, que pode ser feito por meio da plataforma ba.gov.br ou em caixas eletrônicos e aplicativos do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos. O desconto de 15% é calculado de forma automática e é válido somente para o IPVA.
A Sefaz-BA e o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) alertam ainda que é necessário efetuar o pagamento do licenciamento integrado para ter o veículo totalmente regularizado. Além do IPVA, o processo também inclui o pagamento do licenciamento anual, de responsabilidade Detran, e eventuais multas.
Outro ponto a ser lembrado é que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) não é mais enviado para o endereço do contribuinte, ou seja, é necessário que o contribuinte gere o arquivo digital no ba.gov.br após pagar o licenciamento para imprimir ou salvar o documento no celular.
Pagamento via Pix
O pagamento à vista também pode ser feito via Pix, em qualquer instituição bancária. O licenciamento integrado pode ser realizado de forma 100% digital por meio da plataforma ba.gov.br.
Para isso, basta acessar a página, entrar com usuário e senha, e escolher a opção “Pagar Licenciamento Cota Única”. Em seguida, é só digitar o número do Renavam do veículo e gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que já vem com o código de barras e o QR Code do pix.
As plataformas e caixas do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob também permitem ao contribuinte pagar o licenciamento integrado.
E se o contribuinte não puder pagar no prazo?
Segundo a Sefaz-BA, caso o contribuinte não possa fazer a quitação e aproveitar o desconto de 15% até o dia 25, ele tem ainda a opção de pagar o imposto com 8% de desconto, desde que faça o pagamento do valor integral até o dia do vencimento da primeira cota do parcelamento previsto para o seu veículo.
Além disso, é possível fazer o parcelamento em cinco vezes, sem desconto, também de acordo com o calendário anual, que leva em conta o número final da placa do veículo.
Caso o contribuinte queira parcelar o IPVA, é necessário lembrar de que os débitos referentes à taxa de licenciamento e a eventuais multas de trânsito deverão ser pagos até o prazo final do pagamento em cota única ou da quinta parcela do IPVA. No entanto, o imposto só poderá ser parcelado se o valor do débito for igual ou superior a R$ 120,00.
A Sefaz-Ba lembra ainda que a opção do parcelamento referente a débitos anteriores a 2026 será admitida apenas caso este pagamento ocorra junto com o do exercício atual.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes