Desconto de 15% no IPVA da Bahia é prorrogado; confira nova data

O desconto de 15% na antecipação do IPVA 2026 foi prorrogado após o grande número de contribuintes interessados em aproveitar a promoção ter sobrecarregado o sistema de pagamento e provocado instabilidade nos últimos dias. A decisão da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) foi de prorrogar o prazo final até o dia 25 de fevereiro.

De acordo com o calendário original, o desconto estaria válido somente até esta terça-feira, 10. A definição da nova data levou em consideração o Carnaval, período de grande mobilização popular na Bahia, sobretudo em Salvador. Contudo, as demais datas previstas no calendário do IPVA 2026 permanecem as mesmas.

Para ter acesso ao desconto, os contribuintes devem realizar o pagamento à vista, que pode ser feito por meio da plataforma ba.gov.br ou em caixas eletrônicos e aplicativos do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos. O desconto de 15% é calculado de forma automática e é válido somente para o IPVA.

A Sefaz-BA e o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) alertam ainda que é necessário efetuar o pagamento do licenciamento integrado para ter o veículo totalmente regularizado. Além do IPVA, o processo também inclui o pagamento do licenciamento anual, de responsabilidade Detran, e eventuais multas.

Outro ponto a ser lembrado é que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) não é mais enviado para o endereço do contribuinte, ou seja, é necessário que o contribuinte gere o arquivo digital no ba.gov.br após pagar o licenciamento para imprimir ou salvar o documento no celular.

Pagamento via Pix

O pagamento à vista também pode ser feito via Pix, em qualquer instituição bancária. O licenciamento integrado pode ser realizado de forma 100% digital por meio da plataforma ba.gov.br.

Para isso, basta acessar a página, entrar com usuário e senha, e escolher a opção “Pagar Licenciamento Cota Única”. Em seguida, é só digitar o número do Renavam do veículo e gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que já vem com o código de barras e o QR Code do pix.

As plataformas e caixas do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob também permitem ao contribuinte pagar o licenciamento integrado.

E se o contribuinte não puder pagar no prazo?

Segundo a Sefaz-BA, caso o contribuinte não possa fazer a quitação e aproveitar o desconto de 15% até o dia 25, ele tem ainda a opção de pagar o imposto com 8% de desconto, desde que faça o pagamento do valor integral até o dia do vencimento da primeira cota do parcelamento previsto para o seu veículo.

Além disso, é possível fazer o parcelamento em cinco vezes, sem desconto, também de acordo com o calendário anual, que leva em conta o número final da placa do veículo.

Caso o contribuinte queira parcelar o IPVA, é necessário lembrar de que os débitos referentes à taxa de licenciamento e a eventuais multas de trânsito deverão ser pagos até o prazo final do pagamento em cota única ou da quinta parcela do IPVA. No entanto, o imposto só poderá ser parcelado se o valor do débito for igual ou superior a R$ 120,00.

A Sefaz-Ba lembra ainda que a opção do parcelamento referente a débitos anteriores a 2026 será admitida apenas caso este pagamento ocorra junto com o do exercício atual.