Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JORNADA DE TRABALHO

Supermercados no Brasil começam a aderir ao fim da escala 6x1

Empresas abandonaram a escala antes mesmo do projeto ser votado no Congresso Nacional

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/02/2026 - 12:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Empresas abandonaram a escala antes mesmo do projeto ser votado no Congresso Nacional
Empresas abandonaram a escala antes mesmo do projeto ser votado no Congresso Nacional -

Empresas do varejo decidiram adotar o fim da escala 6x1 antes do projeto ser votado no Congresso Nacional. Mesmo mantendo a carga horária semanal, as companhias que decidiram conceder duas folgas a seus funcionários viram aumentar o interesse de candidatos pelas vagas oferecidas.

Outro ponto positivo identificado foi a diminuição das faltas, assim como os afastamentos por doença e os pedidos de demissão. No entanto, para alguns setores, a mudança na lei vai derrubar a produtividade e aumentar o desemprego.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Grupo Savegnago de supermercados, que tem 14 mil funcionários, acabou com a escala 6x1 em fevereiro. Com 64 supermercados e nove unidades do Paulistão Atacadista no interior paulista, o grupo já testava o modelo desde novembro.

Ao UOL, Michel Campos, gerente de Recursos Humanos, afirmou perceber que "a escala 5x2 poderia trazer mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional sem comprometer a operação".

A empresa ajustou a jornada diária para não precisar contratar mais funcionários e manteve as 44 horas semanais ao passar de 7h20 para 8h48 as horas trabalhadas diariamente, sem redução salarial.

A mudança aconteceu após dificuldade em contratar. A Associação Brasileira de Supermercados estimou, no ano passado, em 350 mil as vagas que o setor não conseguia preencher.

Outra empresa que adotou a escala 5x2 — e pelo mesmo motivo — foi a rede de supermercados Pague Menos, que tem 40 lojas pelo interior paulista e 8.000 funcionários.

A empresa elegeu a "atração e retenção de colaboradores" como razão para o fim da escala 6x1 sem redução da jornada e de salários, mudança implementada definitivamente em janeiro. Desde então, as faltas e os pedidos de demissão diminuíram.

Outras empresas que reduziram a jornada de trabalho:

  • MOL Impacto – escala 4x3 sem redução salarial
  • Hotel de luxo Palácio Tangará, no Morumbi — foi o primeiro a oferecer escala 5x2 em São Paulo

Custo do trabalhador

Segundo a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a redução da jornada elevará entre 7,8% e 17,5% o custo do trabalhador com carteira assinada, dependendo do tamanho da redução da jornada, diz o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Embora o governo deseje reduzir de 44 para 36 horas semanais, é provável que a redução aprovada seja para 40 horas.

Por outro lado, o desemprego médio não deve aumentar. O impacto seria menor do que os reajustes históricos do salário mínimo, que não afetaram o número de vagas, segundo o instituto.

Além disso, outro estudo indica pequeno aumento do desemprego. O CLP (Centro de Liderança Pública) adaptou ao Brasil um estudo que analisou a redução da jornada em Portugal de 44 para 40 horas. A produtividade por trabalhador cairia 0,7%, o emprego formal reduziria 1,1% e 638 mil empregos seriam cortados.

Escala 6x1

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugi Motta (Republicanos-PB), prometeu votar até maio o fim da escala 6x1. O parlamentar pretende ignorar uma Proposta de Emenda Constitucional enviada pelo governo, já aprovada no Senado, para votar um projeto da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil escala 6x1

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Empresas abandonaram a escala antes mesmo do projeto ser votado no Congresso Nacional
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Empresas abandonaram a escala antes mesmo do projeto ser votado no Congresso Nacional
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Empresas abandonaram a escala antes mesmo do projeto ser votado no Congresso Nacional
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Empresas abandonaram a escala antes mesmo do projeto ser votado no Congresso Nacional
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x