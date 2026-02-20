Menu
VANDALISMO

Turista argentina é presa ao destruir estátua de Padre Cícero

Caso aconteceu na Rodoviária da cidade do Crato, no Ceará

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/02/2026 - 18:36 h

Após dar golpes de bolsas na estátua, mulher ainda a empurrou
Após dar golpes de bolsas na estátua, mulher ainda a empurrou -

Uma escultura de Padre Cícero instalada na rodoviária do Crato, no Ceará, foi derrubada e quebrada, na tarde desta quinta-feira, 19, por uma turista argentina. A mulher foi presa por agentes da Guarda Civil Municipal, após ser flagrada pelo sistema interno de câmeras do terminal.

Nas imagens, a mulher, que não teve o nome revelado, parece golpeando a peça com uma bolsa e, em seguida, a empurrando. A estrutura tomba e se despedaçar ao cair no chão. A cena foi presenciada por passageiros que circulavam pelo terminal.

Quando foi abordada pelos guardas, ainda dentro das dependências da rodoviária, a suspeita estava na companhia da filha. Na delegacia para onde foi conduzida, a mulher negou que tenha praticando o crime. Mas, as gravações do videomonitoramento confirmaram a autoria.

Após o registro da ocorrência, a turista pagou fiança e foi liberada. Ela responderá pelo crime de dano ao patrimônio em liberdade.

x