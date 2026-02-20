VANDALISMO
Turista argentina é presa ao destruir estátua de Padre Cícero
Caso aconteceu na Rodoviária da cidade do Crato, no Ceará
Por Andrêzza Moura
Uma escultura de Padre Cícero instalada na rodoviária do Crato, no Ceará, foi derrubada e quebrada, na tarde desta quinta-feira, 19, por uma turista argentina. A mulher foi presa por agentes da Guarda Civil Municipal, após ser flagrada pelo sistema interno de câmeras do terminal.
Nas imagens, a mulher, que não teve o nome revelado, parece golpeando a peça com uma bolsa e, em seguida, a empurrando. A estrutura tomba e se despedaçar ao cair no chão. A cena foi presenciada por passageiros que circulavam pelo terminal.
Quando foi abordada pelos guardas, ainda dentro das dependências da rodoviária, a suspeita estava na companhia da filha. Na delegacia para onde foi conduzida, a mulher negou que tenha praticando o crime. Mas, as gravações do videomonitoramento confirmaram a autoria.
Após o registro da ocorrência, a turista pagou fiança e foi liberada. Ela responderá pelo crime de dano ao patrimônio em liberdade.
