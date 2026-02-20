Mulher é morta a pedradas e companheiro confessa crime

- Foto: Reprodução redes sociais

Uma mulher de 30 anos foi assassinada de forma brutal na manhã desta sexta-feira, 20, na Estrada do Calango, distrito de Maria Quitéria, zona rural de Feira de Santana. O companheiro dela, um jovem de 18 anos, foi preso e admitiu ser o autor do crime.

A vítima, identificada como Laiane Nascimento Rodrigues, teria discutido com o suspeito após os dois consumirem bebida alcoólica. Segundo a polícia, foi após essa briga que ele a atacou com pedras até a morte.

As apurações indicam que o casal estava junto há cerca de dois anos e já apresentava histórico de conflitos. O rapaz, inclusive, havia sido apreendido anteriormente por agredir Laiane em Salvador e, conforme informado pelos investigadores, possui transtorno mental.

Confessou o crime

Depois do homicídio, o jovem contou à mãe o que havia feito e decidiu se entregar. No caminho para a delegacia, dentro de um ônibus, ele falou em voz alta sobre o assassinato, o que chamou a atenção de passageiros. A Polícia Militar foi acionada, interceptou o veículo e conduziu o suspeito para prestar depoimento.

Durante o interrogatório, ele confessou o crime e afirmou ter cometido o assassinato após suspeitar de traição. O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, e o Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia. A investigação segue em andamento.