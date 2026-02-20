Menu
HOME > POLÍCIA
SALVADOR

Foi roubado no Carnaval? Polícia recupera 134 celulares e um deles pode ser seu

Retirada dos aparelhos ocorre apenas mediante agendamento por mensagem oficial

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

20/02/2026 - 18:14 h

Imagem ilustrativa da imagem Foi roubado no Carnaval? Polícia recupera 134 celulares e um deles pode ser seu
-

A Polícia Civil da Bahia recuperou 134 celulares subtraídos durante o Carnaval e iniciou a devolução aos donos. A ação faz parte de uma nova fase da Operação Mobile 360º, que intensifica o rastreamento de aparelhos e a responsabilização de envolvidos na cadeia criminosa.

Segundo a corporação, vítimas que registraram boletim de ocorrência já começaram a receber e-mails informando que os casos estão em análise e que medidas investigativas foram adotadas.

Como retirar?

A retirada dos aparelhos ocorre apenas mediante agendamento por mensagem oficial. A polícia reforça que não solicita dados pessoais por aplicativos ou redes sociais. Para receber o celular, é necessário apresentar documento com foto ou nota fiscal.

A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, com apoio do Departamento de Inteligência Policial, que utilizam tecnologia, cruzamento de dados e análise estratégica para localizar dispositivos e mapear receptadores.

De acordo com o delegado-geral adjunto de Operações, Jorge Figueiredo, cada registro de ocorrência gera informações que ajudam a identificar autores e recuperar bens. Ele destacou que o foco é combater a receptação e devolver os aparelhos às vítimas.

Leia Também:

Mulher é morta a pedradas e companheiro confessa crime
“Não procede”, diz comandante da PM sobre acusação inicial de estupro durante o Carnaval
Bahia: Polícia Civil alerta para golpe do falso “celular localizado” para roubar dados

Produtividade policial no Carnaval

Durante o Carnaval 2026, a polícia registrou:

  • 65 prisões em flagrante (48 em 2025 — aumento de 35%);
  • 57 mandados cumpridos (15 no ano anterior — alta de 280%).

As ações tiveram integração com órgãos como o Ministério Público da Bahia, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça da Bahia, resultando em 20 decisões judiciais durante o período festivo, sendo 12 executadas ainda nos dias de folia.

A próxima etapa da Mobile 360º deve priorizar operações contra receptadores — pessoas que compram ou vendem celulares de origem criminosa — para enfraquecer o mercado ilegal e ampliar a recuperação de aparelhos.

Tags:

Bahia carnaval celular celular roubado Operação policial Polícia Segurança

x