Ex-vereadora é morta; ex-marido encontrado morto é suspeito do crime

Um crime chocou a cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, na madrugada deste sábado, 21. Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47 anos, ex-vereadora e diretora administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, foi encontrada morta em seu apartamento, no centro da cidade. O ex-marido da vítima, Ari Albuquerque, também foi encontrado sem vida no local e é apontado como suspeito.

Segundo informações da Polícia Civil, a situação ocorreu, por volta das 3h30. Relatos indicam que o casal estava em processo de separação. Embora Ari não residisse mais no imóvel, ele ainda possuía a chave do apartamento. Não há registros recentes de medidas protetivas envolvendo o casal.

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência depois que a mãe de Roseli recebeu uma mensagem da filha, momentos antes do crime. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os dois já mortos. Um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e confirmou as mortes.

O caso é investigado pela Delegacia de Nova Prata como feminicídio seguido de suicído. Roseli deixou um filho de 26 anos.