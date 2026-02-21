Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEMINICÍDIO

Ex-vereadora é morta; ex-marido encontrado morto é suspeito do crime

Caso é investigado como feminicídio; vítima deixa um filho de 26 anos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/02/2026 - 20:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mulher foi encontrada morta dentro de casa
Mulher foi encontrada morta dentro de casa -

Um crime chocou a cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, na madrugada deste sábado, 21. Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47 anos, ex-vereadora e diretora administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, foi encontrada morta em seu apartamento, no centro da cidade. O ex-marido da vítima, Ari Albuquerque, também foi encontrado sem vida no local e é apontado como suspeito.

Segundo informações da Polícia Civil, a situação ocorreu, por volta das 3h30. Relatos indicam que o casal estava em processo de separação. Embora Ari não residisse mais no imóvel, ele ainda possuía a chave do apartamento. Não há registros recentes de medidas protetivas envolvendo o casal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência depois que a mãe de Roseli recebeu uma mensagem da filha, momentos antes do crime. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os dois já mortos. Um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e confirmou as mortes.

Leia Também:

Turista é presa suspeita de injúria racial em hotel em Porto Seguro
Veículos são apreendidos em Salvador com restrições de furto/ roubo
Homens são presos após roubo de carga de pisos cerâmicos na Bahia

O caso é investigado pela Delegacia de Nova Prata como feminicídio seguido de suicído. Roseli deixou um filho de 26 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apartamento Ari Albuquerque Brigada Militar Ex-marido feminicídio Nova Prata Polícia rio grande do sul Roseli Albuquerque samu

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mulher foi encontrada morta dentro de casa
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Mulher foi encontrada morta dentro de casa
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Mulher foi encontrada morta dentro de casa
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Mulher foi encontrada morta dentro de casa
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x