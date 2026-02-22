Menu
CAPTURA

Preso em São Paulo o "5 de Paus" do Baralho do Crime da Bahia

Apontado como o "02" de facção em Camaçari, Ildevan Rodrigues, o "Binho", era monitorado há quase um ano

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/02/2026 - 8:08 h

A Polícia investiga ainda a participação de Ildevan em esquemas de agiotagem e lavagem de dinheiro
A Polícia investiga ainda a participação de Ildevan em esquemas de agiotagem e lavagem de dinheiro

Em uma operação de inteligência que se estendeu por quase 12 meses, a Polícia Civil da Bahia capturou, na noite deste sábado, 21, Ildevan Almeida Rodrigues, conhecido pelos apelidos de “Binho” ou “Medina”.

A prisão foi no bairro Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. Ildevan era um dos alvos prioritários da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ocupando a carta "5 de Paus" no Baralho do Crime.

De acordo com as investigações, "Binho" era considerado uma das principais lideranças criminosas da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele exercia o controle territorial em Camaçari, com foco estratégico no bairro do PHOC, onde gerenciava pontos de venda de drogas e coordenava as ações da facção KLV/PCC.

Na hierarquia da organização, ele era tido como o número dois na região, subordinado apenas a Bruno “Cabeça”, que foi detido em 2025, também na capital paulista.

Histórico e apreensão

No momento da abordagem, os agentes apreenderam com o suspeito uma pistola Taurus G3, calibre 9mm. Contra ele, pesavam dois mandados de prisão em aberto por homicídio, expedidos pela Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari.

Além dos crimes de sangue e do tráfico de entorpecentes, a Polícia Civil investiga a participação de Ildevan em esquemas de agiotagem e lavagem de dinheiro, atividades utilizadas para financiar e ocultar o patrimônio da facção.

Articulação e fuga

A captura é resultado de um esforço integrado que envolveu o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Antes de se estabelecer em São Paulo, o criminoso passou por diversos estados do Nordeste na tentativa de despistar as forças de segurança.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a prisão representa um golpe significativo na estrutura do crime organizado na RMS, reforçando a repressão aos crimes violentos letais intencionais (CVLI).

O preso deve passar por audiência de custódia e ser transferido para o sistema prisional baiano nos próximos dias.

Tags:

crime organizado Criminalidade Bahia Facção KLV/PCC Polícia Civil prisão de criminoso tráfico de drogas

