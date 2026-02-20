Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Jovem é encontrado morto na Bahia dois dias depois de ser raptado

Rapaz, de 21 anos, foi levado por homens armados

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/02/2026 - 19:57 h

Matheus foi levado por homens armados
O corpo de um jovem identificado como Matheus de Lima Farias, de 21 anos, foi localizado, na manhã desta sexta-feira, 20, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, a cerca de 115 KM de Salvador. O cadáver foi encontrado nas proximidades do residencial Parque Ville.

Segundo informações, Matheus estava desaparecido há dois dias. Ele havia sido levado por um grupo de homens armados.

“Informações preliminares apontam que homens armados sequestraram-no e o levaram para um local desconhecido. A família já estava esperando o pior. Não sabe ainda a motivação desse crime”, disse o delegado Gustavo Coutinho.

A Polícia Civil apura autoria e motivação. As informações são do Acorda Cidade.

x